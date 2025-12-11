Jueves, 11 de Diciembre 2025

Taxi estalla en la carretera México-Toluca; transportaba pirotecnia

El incidente fue atendido por elementos de Protección Civil y Bomberos Lerma, Cruz Roja Lerma, Seguridad Pública y Tránsito Lerma, así como personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Guardia Nacional

En el lugar fueron atendidas varias personas que resultaron lesionadas por la explosión, hasta el momento se desconoce su estado de salud. ESPECIAL / FACEBOOK Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Lerma

Esta mañana de jueves 11 de diciembre, un vehículo tipo taxi se incendió tras una explosión derivada de un conjunto de artículos de pirotecnia que transportaba en la cajuela.

Los hechos fueron reportados en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco.

Tras el hecho, automovilistas alertaron a los cuerpos de emergencia, arribando al sitio elementos Protección Civil y Bomberos Lerma, Cruz Roja Lerma, Seguridad Pública y Tránsito Lerma, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Guardia Nacional.

A su llegada los vulcanos acordonaron la zona y sofocaron las llamas del vehículo que quedó calcinado debido a la explosión.

En el lugar fueron atendidas varias personas que resultaron lesionadas por la explosión, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El incidente provocó el cierre al tránsito en la lateral a la altura de las Plazas Outlet, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.

