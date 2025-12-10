La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo jueves 11 de diciembre habrá cierres viales en el municipio debido a que se realizará la Vía Nocturna Navideña de Zapopan.

Los cierres viales se efectuarán de las 21:00 a las 23:59 horas con el objetivo de que las y los participantes puedan transitar de forma segura por las calles, por ello la dependencia pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.

Te recomendamos: Zapopan Bilingüe suma 800 nuevos egresados y amplía su modelo hacia el mundo de los negocios

El inicio y la meta será en el Parque de las Niñas y los Niños; en esta ocasión, la Vía RecreActiva Zapopan convoca a las personas a asistir con su mejor disfraz navideño.

El cupo es limitado y puede apartarse un lugar a través del siguiente formulario de registro: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanDic

Cierres viales en Zapopan

Avenida Hidalgo

Avenida Ávila Camacho

Avenida Patria

Calzada Federalismo Norte

Avenida Obreros de Cananea

Avenida José Parres Arias

Calle Independencia

Cabe destacar que se habilitarán las vías conforme avance el contingente.

Lee también: José Cuervo y Gobierno de Tequila llegan a un acuerdo con mediación del Estado y la Federación

NA