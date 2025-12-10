La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo jueves 11 de diciembre habrá cierres viales en el municipio debido a que se realizará la Vía Nocturna Navideña de Zapopan. Los cierres viales se efectuarán de las 21:00 a las 23:59 horas con el objetivo de que las y los participantes puedan transitar de forma segura por las calles, por ello la dependencia pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. El inicio y la meta será en el Parque de las Niñas y los Niños; en esta ocasión, la Vía RecreActiva Zapopan convoca a las personas a asistir con su mejor disfraz navideño.El cupo es limitado y puede apartarse un lugar a través del siguiente formulario de registro: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanDicCabe destacar que se habilitarán las vías conforme avance el contingente.NA