Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¡Atento! Habrá cierres viales el jueves 11 de diciembre en Zapopan

Mañana habrá modificaciones viales debido a que se realizará la Vía Nocturna Navideña de Zapopan

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El inicio y la meta será en el Parque de las Niñas y los Niños, en esta ocasión la Vía RecreActiva Zapopan convoca a las personas a asistir con su mejor disfraz navideño. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El inicio y la meta será en el Parque de las Niñas y los Niños, en esta ocasión la Vía RecreActiva Zapopan convoca a las personas a asistir con su mejor disfraz navideño. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo jueves 11 de diciembre habrá cierres viales en el municipio debido a que se realizará la Vía Nocturna Navideña de Zapopan. 

Los cierres viales se efectuarán de las 21:00 a las 23:59  horas con el objetivo de que las y los participantes puedan transitar de forma segura por las calles, por ello la dependencia pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. 

Te recomendamos: Zapopan Bilingüe suma 800 nuevos egresados y amplía su modelo hacia el mundo de los negocios

El inicio y la meta será en el Parque de las Niñas y los Niños; en esta ocasión, la Vía RecreActiva Zapopan convoca a las personas a asistir con su mejor disfraz navideño.

El cupo es limitado y puede apartarse un lugar a través del siguiente formulario de registro: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanDic

Cierres viales en Zapopan

  • Avenida Hidalgo
  • Avenida Ávila Camacho
  • Avenida Patria
  • Calzada Federalismo Norte
  • Avenida Obreros de Cananea
  • Avenida José Parres Arias
  • Calle Independencia

Cabe destacar que se habilitarán las vías conforme avance el contingente.

Lee también: José Cuervo y Gobierno de Tequila llegan a un acuerdo con mediación del Estado y la Federación

NA 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones