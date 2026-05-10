El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, dentro de la recta final de la Fase Regular del campeonato. Este encuentro ha generado gran expectativa debido a su posible impacto en la definición del título de LaLiga de España.

El conjunto blaugrana llega como líder actual del torneo, mientras que el cuadro merengue busca recortar la distancia en las últimas jornadas .

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, suma 88 puntos tras una campaña constante, mientras que el Real Madrid se mantiene a 11 unidades, aún con posibilidades matemáticas, pero con un margen reducido para pelear el título.

EN VIVO | Barcelona vs Real Madrid | El Clásico de LaLiga | Jornada 35. EFE / ARCHIVO

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