Nicolás Larcamón en la mira de Europa: El club español que buscaría al extécnico de Cruz Azul

El futuro profesional de Nicolás Larcamón podría estar muy pronto en Europa, ya que el Sporting de Gijón lo tendría perfilado como su principal candidato para asumir la dirección técnica tras su reciente y mediático despido de Cruz Azul . Esta oportunidad en el mercado de fichajes marcaría su primera experiencia oficial en el balompié español.

La exclusiva de este posible movimiento fue revelada originalmente por el diario asturiano La Nueva España, medio que detalló en sus páginas el interés de la directiva rojiblanca por hacerse con los servicios del entrenador. Horas más tarde, los reconocidos periodistas deportivos Andrés Menéndez y César Luis Merlo replicaron esta noticia a través de sus respectivas cuentas en redes sociales .

El respaldo estratégico de Orlegi Sports

El vínculo entre el técnico argentino y el club ibérico no es una simple casualidad, pues el equipo asturiano pertenece actualmente a Orlegi Sports, grupo empresarial que conoce el trabajo del timonel durante su paso por la Liga MX. El conocimiento previo de su metodología táctica y gestión resulta "pesado" para que la cúpula directiva lo considere como una fuerte opción en su nuevo proyecto deportivo.

El final que se volvería comienzo

El pasado mes de abril, la Máquina emitió un comunicado donde anunció la desvinculación del estratega . En aquel documento institucional, la directiva cementera dejó claro que los malos resultados obtenidos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX hacían "inocultable" la necesidad de ejecutar un cambio de rumbo inmediato en el banquillo del primer equipo, cerrando así un ciclo lleno de altibajos.

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A pesar de ese amargo y precipitado desenlace en el competitivo futbol mexicano, el perfil ofensivo y la probada capacidad de potenciar plantillas que caracterizan al argentino siguen siendo atributos muy valorados a nivel internacional .

Su estilo de juego dinámico y agresivo encajaría con las altas exigencias de una afición asturiana que anhela recuperar el protagonismo perdido y lograr el ansiado ascenso a la Primera División de España en la próxima temporada.

Un destino NO oficial, pero latente

Los próximos días serían determinantes para confirmar si el extimonel cementero finalmente estampa su firma en el contrato y asume el control de las estrategias y los entrenamientos de los rojiblancos en El Molinón. Mientras tanto, la expectativa mediática crece de manera exponencial tanto en territorio ibérico como en México.

Con información de César Merlo y La Nueva España.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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