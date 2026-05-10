Evacúan a primeros pasajeros del crucero afectado por hantavirus

El desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, inició este domingo con la salida de los primeros 14 ciudadanos españoles, así como de un epidemiólogo de la OMS en África, informó el Ministerio de Sanidad de España.

Las autoridades detallaron que los pasajeros fueron trasladados en dos lanchas, con siete personas en cada una, hasta el puerto de Granadilla, ubicado en la isla de Tenerife.

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A su llegada a tierra firme, un autobús de la Unidad Militar de Emergencias los esperaba en la explanada del puerto para llevarlos directamente al aeropuerto Tenerife Sur.

Allí ya está preparado el avión militar que los llevará hasta Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar, excepto el epidemiólogo de la OMS, que embarcará en el vuelo a Países Bajos, según fuentes de Sanidad.

Los pasajeros visten unos chubasqueros azules, van con mascarillas y llevan unas bolsas blancas con sus pertenencias, según pudo comprobar EFE.

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Continúan los trabajos para el desembarco de los otros pasajeros

Durante la jornada se irán produciendo los sucesivos desembarcos y desplazamientos hasta el aeropuerto Tenerife Sur en función de la disponibilidad de los vuelos que los trasladen a sus puntos de origen.

Tras los españoles, serán desembarcados los ciudadanos de Países Bajos, en cuyo avión también irán pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

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