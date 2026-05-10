Alineaciones para el Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de La Liga 2026

El tramo final de la temporada 2025/26 de LaLiga se centra en uno de los partidos más importantes del calendario: el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, un duelo que podría ser determinante en la lucha por el campeonato. El conjunto blaugrana llega como líder del torneo, mientras que el cuadro merengue busca recortar la distancia en las últimas jornadas.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, suma 88 puntos tras una campaña constante, mientras que el Real Madrid se mantiene a 11 unidades, aún con posibilidades matemáticas, pero con un margen reducido para pelear el título. En este contexto, el enfrentamiento directo toma mayor relevancia, ya que podría definir gran parte del desenlace de la temporada.

Clásico de LaLiga 2025/26: fecha, horario y sede del Barcelona vs Real Madrid

El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, dentro de la recta final del campeonato. Este encuentro ha generado gran expectativa debido a su posible impacto en la definición del título de LaLiga.

El duelo está programado para las 13:00 horas en México, en un escenario que podría ser decisivo para ambos clubes.

Fecha: domingo 10 de mayo

Horario: 13:00 horas (México)

Estadio: Spotify Camp Nou

Alineaciones probables del Barcelona vs Real Madrid

Para este encuentro, ambos equipos llegarían con sus principales figuras disponibles, manteniendo sus esquemas habituales en una de las rivalidades más importantes del futbol mundial.

FC Barcelona: Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo; Fermín, Rashford y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Pitarch, Brahim, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Cabe destacar que, Barcelona necesita al menos un empate frente al Real Madrid para asegurar matemáticamente el título de LaLiga 2025/26. En caso de igualar o vencer a su máximo rival, el equipo catalán se mantendría con una diferencia imposible de remontar en las jornadas restantes.

Mientras que, el Real Madrid necesita conseguir la victoria si quiere alargar la definición del campeonato y seguir con posibilidades en las jornadas finales.

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Real Madrid en México?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid no contará con transmisión abierta en México. El partido podrá verse a través de Sky Sports mediante el servicio de Izzi.

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Además, la transmisión estará disponible en línea por medio de la aplicación Izzi Go, donde los usuarios podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

El Clásico se presenta así como uno de los partidos más decisivos de la temporada, con implicaciones directas en la pelea por el título de LaLiga 2025/26 y con la atención puesta en lo que ocurra en el Spotify Camp Nou.

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