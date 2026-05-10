Este 10 de mayo, Real Madrid se enfrentará contra Barcelona, el Clásico, en la Jornada 38 de LaLiga de España, pero los merengues llegarán al juego incompletos, sin Kylian Mbappé .

El francés no ha entrado en la convocatoria merengue para la visita al FC Barcelona este domingo por no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda .

Mbappé no completó con el grupo el trabajo de campo en el entrenamiento del sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo.

Una lesión envuelta en polémica, tras el viaje de Mbappé a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación. También por abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas el jueves entre risas, tras el duro enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, y a su llegada el viernes a la práctica.

Arbeloa pide no descontextualizar los hechos

Álvaro Arbeloa, en la previa al Clásico, restó importancia al viaje y actitud del joven.

"Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento, e s querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar . Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños", señaló.

Otras ausencias para el Clásico

Lista en la que Arbeloa, además de Mbappé, cuenta con siete ausencias.

Federico Valverde, traumatismo craneoencefálico tras darse con una mesa por un resbalón en su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario.

Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla.

Éder Militao, una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.

Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Dani Carvajal, una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho.

Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

El que sí entra en la lista, como adelantó Arbeloa, es Tchouaméni, una vez que el club sancionó con 500 mil euros al galo y a Valverde.

La lista de convocados para el partido ante el FC Barcelona la forman:

Porteros : Courtouis, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas : Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas : Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago Pitarch, Jorge Cestero y Cesar Palacios.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

¿Dónde ver EN VIVO el Clásico?

El conjunto blaugrana llega como líder del torneo, mientras que el cuadro merengue busca recortar la distancia en las últimas jornadas.

Sede : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Hora : 13:00

: 13:00 Transmisión: SKY Sports y EL INFORMADOR (Cobertura EN VIVO)

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de EFE.

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FF