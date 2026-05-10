Este 10 de mayo, Real Madrid se enfrentará contra Barcelona, el Clásico, en la Jornada 38 de LaLiga de España, pero los merengues llegarán al juego incompletos, sin Kylian Mbappé.El francés no ha entrado en la convocatoria merengue para la visita al FC Barcelona este domingo por no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.Mbappé no completó con el grupo el trabajo de campo en el entrenamiento del sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo.Una lesión envuelta en polémica, tras el viaje de Mbappé a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación. También por abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas el jueves entre risas, tras el duro enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, y a su llegada el viernes a la práctica.Álvaro Arbeloa, en la previa al Clásico, restó importancia al viaje y actitud del joven."Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento, es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños", señaló.Lista en la que Arbeloa, además de Mbappé, cuenta con siete ausencias.El que sí entra en la lista, como adelantó Arbeloa, es Tchouaméni, una vez que el club sancionó con 500 mil euros al galo y a Valverde.La lista de convocados para el partido ante el FC Barcelona la forman:El conjunto blaugrana llega como líder del torneo, mientras que el cuadro merengue busca recortar la distancia en las últimas jornadas.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de MéxicoCon información de EFE.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF