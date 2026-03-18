Miércoles, 18 de Marzo 2026

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EN VIVO | Barcelona vs Newcastle | Champions League | Lo más destacado del partido, goles, alineaciones

No te pierdas ni un solo detalle del partido que será la última oportunidad de Barcelona y Newcastle para avanzar a Cuartos de Final de la Champios League

Fabián Flores

EN VIVO | Vuelta de Octavos de Final | Barcelona vs Newcastle | Champions League. EFE / ARCHIVO
EN VIVO | Vuelta de Octavos de Final | Barcelona vs Newcastle | Champions League. EFE / ARCHIVO

Este 18 de marzo, Barcelona se enfrenta en igualdad de condiciones contra el Newcastle por un lugar en la Fase de Cuartos de Final de la Champions League 2026.

La racha del Barça en casa es inmaculada. Desde que volvió al Spotify Camp Nou, los de Hansi Flick encadenan 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions y uno en Copa, con 39 goles a favor (3.25 por partido) y siete en contra.

Ante el Newcastle, los dos partidos jugados en casa los ha ganado el Barça: 1-0 en la 97-98 y 3-1 en la 2002-03; y contra equipos ingleses, los azulgrana no han perdido en 14 enfrentamientos (cinco empates). La última derrota data de la campaña 2006-07 frente al Liverpool (1-2).

No te pierdas la conclusión de la Fase de Octavos de Final donde Barcelona y Newcastle se juegan la permanencia en el certamen de la UEFA.

EL INFORMADOR te trae la cobertura más completa del partido EN VIVO desde Camp Nou. 

Barcelona

Barcelona
1
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Newcastle
Newcastle

Newcastle impide avance de los culés

El primero para Newcastle vuelve a equilibrar las condiciones en los Octavos de Final.

Barcelona anota el primero del duelo

Raphinha logra el primer tanto para Barcelona al minuto 7'. Buen comienzo para los culés, ahora llevan la delantera.

Inicio del partido

Comienza la pelea por un lugar en Cuartos de Final de la Champions League 2026.

Alineación Newcastle

 X / @NUFC
 X / @NUFC

Alineación Barcelona

X / @FCBarcelona 
X / @FCBarcelona 

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