EN VIVO | Vuelta de Octavos de Final | Barcelona vs Newcastle | Champions League. EFE / ARCHIVO

Este 18 de marzo, Barcelona se enfrenta en igualdad de condiciones contra el Newcastle por un lugar en la Fase de Cuartos de Final de la Champions League 2026.

La racha del Barça en casa es inmaculada. Desde que volvió al Spotify Camp Nou, los de Hansi Flick encadenan 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions y uno en Copa, con 39 goles a favor (3.25 por partido) y siete en contra.

Ante el Newcastle, los dos partidos jugados en casa los ha ganado el Barça: 1-0 en la 97-98 y 3-1 en la 2002-03; y contra equipos ingleses, los azulgrana no han perdido en 14 enfrentamientos (cinco empates). La última derrota data de la campaña 2006-07 frente al Liverpool (1-2).

No te pierdas la conclusión de la Fase de Octavos de Final donde Barcelona y Newcastle se juegan la permanencia en el certamen de la UEFA .

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