El FC Barcelona resolvió en el segundo tiempo la eliminatoria de octavos de final (8-2 en el global) de la Champions League ante el Newcastle, que compitió de forma sólida durante partido y medio; el conjunto catalán terminó imponiéndose con un contundente 7-2 este miércoles en el Camp Nou, tras el empate 1-1 registrado en Inglaterra la semana pasada.

Así fue el partido en el Camp Nou

Apenas a los seis minutos del encuentro cayó el primero de lo que terminaría en una fiesta de goles. Lamine Yamal, Fermín y Raphinha construyeron una jugada que definió el brasileño para poner en ventaja a los blaugranas.

Newcastle, que mostró valentía en el primer tiempo y presionó casi toda la primera parte, vio los frutos de su estrategia atacando por las bandas a un equipo sin sus laterales titulares y que tardó en acomodar su línea defensiva. Construyendo por el costado izquierdo, cayeron los dos goles ingleses, ambos de Anthony Elanga, primero a centro de Lewis Hall al 15’ y luego otro asistido por Harvey Barnes al 28’ para volver a empatar, después del tanto de Marc Bernal diez minutos antes.

El partido estaba igualado en el marcador y en el desarrollo y eso solo generaba tensión en el Camp Nou, con ambos equipos bajando las revoluciones después de una media hora trepidante. Cuando parecía que irían al descanso empatados, llegó un penal en el tiempo agregado de Kieran Trippier sobre Raphinha, quien le dejó el balón a Yamal y el 10 blaugrana no perdonó desde los once pasos.

Las palabras de Hansi Flick surtieron más efecto que las de Eddie Howe en el vestidor, ya que en tan solo 15 minutos de la segunda parte, el ataque catalán explotó con tres goles para enterrar a las Urracas, que no tuvieron tiempo de responder. Al minuto 51, Raphinha volvió a ser de vital importancia con un pase espectacular de primera intención que dejó a Fermín solo y de frente con el portero para hacer el cuarto gol de la noche que le dio un respiro profundo a los españoles.

La fiesta en las gradas estaba empezando y el volumen subió con un doblete de Robert Lewandowski, que estaba urgido de festejar un gol. El primero llegó de cabeza en un tiro de esquina, de nuevo, con Raphinha tomando el rol de asistidor y después, apenas cumplida la hora de partido, en una jugada elaborada con Lamine ante una defensa que ya lucía descontrolada.

El Newcastle ya estaba completamente desconectado del juego y lejos de su versión del partido de ida y el primer tiempo de la vuelta. Jacob Ramsey hizo evidente esa desconfianza con un gran error al intentar un pase en la salida de su equipo, que acabó en los pies de Raphinha, completamente solo dentro del área y con el portero, Aaron Ramsdale, a merced y sin oportunidad ante el 11 blaugrana, quien puso el séptimo tanto y su doblete.

El trago amargo para el Barcelona en medio de la fiesta fueron un par de lesiones importantes. Eric García fue reemplazado a los 20 minutos por una aparente lesión muscular, dejando con aún menos opciones a Flick que no cuenta tampoco con Jules Koundé, Alex Balde y Andreas Christensen en la zaga. Joan García también salió del campo por Wojciech Szczesny, con molestias en la pantorrilla hacia el final del encuentro.

X / @ChampionsLeague

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