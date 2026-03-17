El Paris Saint-Germain de Luis Enrique había sacado tres goles de ventaja en el partido de ida y evitaron cualquier complicación para sellar su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar 0-3 (2-8 global) al Chelsea en Stamford Bridge.

Lo que ya era una balanza inclinada a su favor para clasificar, se hizo una losa mucho más pesada para los Blues apenas a los seis minutos del encuentro. El guardameta de los parisinos, Matvey Safonov mandó un trazo largo para que Khvicha Kvaratskhelia quedara mano a mano tras un mal fildeo de la defensa inglesa y el georgiano no perdonó.

No habían transcurrido ni diez minutos cuando la llave de octavos quedó completamente sentenciada . Chelsea perdió el balón en medio campo, lo que generó un despliegue ofensivo rápido del PSG en el que Barcelona remató desde el borde del área grande al ángulo y Robert Sánchez poco pudo hacer para evitar que entrara ese disparo.

Con un marcador que ya lucía imposible de igualar, ambos equipos hicieron cambios desde los pocos minutos de la segunda parte, pensando en el descanso para el resto de las competencias. Senny Mayulu, viniendo desde la banca, se encargó de hacer del encuentro otra goleada francesa con una receta parecida al segundo tanto: una jugada veloz y un disparo desde el medio círculo del área para hacer que el público en Stamford Bridge empezara a retirarse, aún con media hora más por jugar, mientras los seguidores del Paris Saint-Germain les decían adiós, viendo a su equipo cobrar venganza del Mundial de Clubes y entrando a los mejores ocho de Europa para seguir con la defensa de la corona.

SV