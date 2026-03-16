El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 12 (J12), que se disputará del 20 al 22 de marzo. A medida que se acerca la recta final de la fase regular, los equipos saltarán al terreno de juego con la idea en mente de mantenerse en zona de clasificación o acercarse a los puestos de Liguilla para no quedar fuera.La agenda de los partidos que te presentamos te permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con duelos disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida o por streaming, dependiendo del caso.Entre los encuentros más destacados de la J12 aparece el choque entre Pumas y América, una rivalidad que en esta ocasión puede influir directamente en la parte alta de la Tabla General. También resalta el enfrentamiento entre Monterrey y Chivas, con dos planteles que buscan consolidarse rumbo a la fase final.Además, Atlas recibirá a Querétaro en el Estadio Jalisco, con la misión de no salir de la zona de privilegio, donde se ha mantenido a lo largo del certamen.Para no perder detalle, los interesado en ver la agenda completa de la Liga MX podrán seguir los partidos en vivo a través de canales de televisión abierta, de paga, o servicios de streaming.Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la J12, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF