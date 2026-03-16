El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 12 (J12), que se disputará del 20 al 22 de marzo . A medida que se acerca la recta final de la fase regular, los equipos saltarán al terreno de juego con la idea en mente de mantenerse en zona de clasificación o acercarse a los puestos de Liguilla para no quedar fuera.

La agenda de los partidos que te presentamos te permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con duelos disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida o por streaming, dependiendo del caso.

Entre los encuentros más destacados de la J12 aparece el choque entre Pumas y América, una rivalidad que en esta ocasión puede influir directamente en la parte alta de la Tabla General. También resalta el enfrentamiento entre Monterrey y Chivas, con dos planteles que buscan consolidarse rumbo a la fase final.

Además, Atlas recibirá a Querétaro en el Estadio Jalisco, con la misión de no salir de la zona de privilegio, donde se ha mantenido a lo largo del certamen.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J12 de la Liga MX

Para no perder detalle, los interesado en ver la agenda completa de la Liga MX podrán seguir los partidos en vivo a través de canales de televisión abierta, de paga, o servicios de streaming.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la J12, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos J12 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes, 20 de marzo

Necaxa vs Xolos

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV

Mazatlán vs Cruz Azul

Sede: Estadio El Encanto, 21:06 horas

Transmisión (canales): FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7

Sábado, 21 de marzo

Atlas vs Querétaro

Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Monterrey vs Chivas

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

San Luis vs León

Sede: Estadio Libertad Financiera, 19:00 horas

Transmisión (canales): ESPN, Disney+ Premium

Pumas vs América

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Domingo, 22 de marzo

Santos vs Puebla

Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium

Pachuca vs Toluca

Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas

Transmisión (canales): FOX One, FOX

Juárez vs Tigres

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas

Transmisión (canales): FOX One, TV Azteca

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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