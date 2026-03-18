Este 18 de marzo, el resto de los equipos que siguen con vida y oportunidades de sobrevivir en la Champions League se enfrentarán en Octavos de Final por un sitio en la siguiente fase. Te diremos dónde ver EN VIVO los encuentros por los últimos cuatro puestos en Cuartos de Final del certamen de la UEFA .

Una jornada de sobrevivientes y descartados en la Champions League

Real Madrid y Paris Saint-Germain (PSG) sofocaron rápidamente el martes todo atisbo de remontadas épicas por parte de Manchester City y Chelsea en el certamen de la UEFA.

Al defender ventajas de tres goles tras el partido de Ida, el Madrid emergió victorioso 2-1 en la cancha del City, ayudado por una temprana tarjeta roja a Bernardo Silva, el capitán del City, y un doblete de Vinicius Junior, para avanzar 5-1 en el global. El reinante campeón PSG anotó dos veces en los primeros 14 minutos rumbo al triunfo 3-0 en la cancha de Chelsea para sellar un 8-2 global .

El club francés continuará la defensa de su título contra Galatasaray o Liverpool en la ronda de Cuartos. Los rucos defenderán una ventaja 1-0 al visitar el mítico Anfield el miércoles.

El modesto Bodo/Glimt, por su parte, fue el que terminó sufriendo una remontada histórica en su partido de Vuelta de los Octavos de Final.

El club noruego de un pueblo pesquero al norte del Círculo Polar Ártico también tenía una ventaja 3-0 cosechada en la Ida, pero fue arrollado 5-0 por el Sporting de Lisboa tras la prórroga. La mayor remontada previa en la Champions fue la que protagonizó el Barcelona contra el PSG en 2016-17 .

La recompensa del Sporting será un cruce de Cuartos de Final con Arsenal, que superó 2-0 al Bayer Leverkusen para imponerse 3-1 en el global. Los líderes de la Liga Premier inglesa mantienen viva la ilusión de acaparar cuatro títulos este temporada.

En una noche por lo demás difícil para los clubes ingleses, Arsenal se aseguró de que haya representación de la Premier en los Cuartos de Final.

¿Dónde ver EN VIVO los Octavos de Final de Vuelta de la Champions League?

Este miércoles, se definen otros cuatro equipos que completarán la Fase de Cuartos de Final de la Champions League 2026. ¡No te pierdas la lucha por un sitio en el certamen de la UEFA!

FC Barcelona vs Newcastle

Sede: Spotify Camp Nou

Hora: 11:45

Transmisión: FOX One y FOX+

Tottenham vs Atlético de Madrid

Sede: Tottenham Hotspur Stadium

Hora: 14:00

Transmisión: FOX One y FOX

Liverpool vs Galatasaray

Sede: Anfield

Hora: 14:00

Transmisión: FOX One y FOX+

Bayern vs Atalanta

Sede: Allianz Arena

Hora: 14:00

Transmisión: HBO MAX, TNT y TNT Sports

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Con información de AP.

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