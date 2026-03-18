Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Newcastle por los octavos de final de la Champions League

Hoy se disputarán los últimos partidos de los octavos de final de la UEFA Champions League y la jornada inicia con el duelo más atractivo y cerrado: Barcelona vs. Newcastle. Los culés tendrán la ventaja de jugar como locales, aunque llegan con dudas tras haber sufrido para empatar 1-1 en el partido de ida.

El Barcelona viene de quedar eliminado de la Copa del Rey tras resultar insuficiente la victoria 3-0 sobre el Atlético de Madrid, y la ventaja que lo mantiene como primer lugar de LaLiga es de sólo cuatro puntos sobre el Real Madrid, por lo que una eliminación en la Champions representaría un duro golpe para sus aspiraciones en la temporada.

Para este partido, el Barcelona podrá contar con Gavi, quien el fin de semana volvió a entrenar después de seis meses fuera de las canchas. En contraparte, Hansi Flick deberá reordenar su línea defensiva ante las ausencias por lesión de Andreas Christensen, Alejandro Balde y Jules Koundé.

“No sabemos si podrá jugar el miércoles o el fin de semana que viene, pero hoy era una buena situación. En los entrenamientos se le ve muy bien. Todos estamos muy contentos”, dijo Flick sobre Gavi.

El Newcastle, que busca llegar a los cuartos de final por primera vez en su historia, tendrá las ausencias de Bruno Guimarães, Fabian Schär y Emil Krafth.

Posibles alineaciones

Barcelona

J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Torres.

Newcastle

Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.

X/ChampionsLeague

Partidos de hoy en la Champions League

Además del Barcelona vs. Newcastle, hoy también se definen las siguientes series:

Liverpool vs. Galatasaray: la serie está 1-0 a favor del equipo turco.

Tottenham vs. Atlético de Madrid: la serie está 5-2 a favor del equipo español.

Bayern Múnich vs. Atalanta: la serie está 6-1 a favor del equipo alemán.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

11:45 horas

Barcelona vs. Newcastle

Canal: Fox One y Fox+

14:00 horas

Liverpool vs. Galatasaray

Canal: Fox One y Fox+

Tottenham vs. Atlético de Madrid

Canal: Fox One y Fox+

Bayern Múnich vs. Atalanta

Canal: HBO Max y TNT

Resultados de la Champions League

Ayer se jugaron los primeros cuatro partidos de los octavos de final. El París Saint-Germain goleó 3-0 al Chelsea, mientras que el Real Madrid venció 2-1 al Manchester City. Ambos avanzaron a los cuartos de final junto con el Arsenal, que superó 2-0 al Bayer Leverkusen, y el Sporting de Lisboa, que arrolló 5-0 al Bodø/Glimt en tiempo extra.

