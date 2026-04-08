Miércoles, 08 de Abril 2026

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EN VIVO | Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League | Cuartos de Final

Barcelona abre las puertas del Spotify Camp Nou para recibir de nueva cuenta al Atleti, un rival bien conocido tras los enfrentamientos de las últimas semanas

Fabián Flores

Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou para jugar la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League 2026.

Este duelo estará cargado de tensión tras semanas de enfrentamientos directos en LaLiga (1-2, en favor de los blaugrana) y la Copa del Rey, en donde los colchoneros dejaron fuera al Barça en Semifinales.

EN VIVO | Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League. EFE / ARCHIVO 
EN VIVO | Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League. EFE / ARCHIVO 

El encuentro no solo define un paso hacia alcanzar el título de la Champions, sino también una narrativa de revancha y consistencia.

No te pierdas ni un solo detalle del partido con la cobertura más completa que EL INFORMADOR trae para ti.

Barcelona

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Atlético de Madrid
Atlético de Madrid

Bloquean a Yamal

Casi seis integrantes del Atleti fueron necesarios para bloquear un peligroso tiro del gol de Lamine Yamal. El partido se mantiene en ceros al 36'.

Cambios al momento

Atlético de Madrid

  • Sale: Dávid Hancko
  • Entra: Marc Pubill

Encontronazo

Pedri recibe la primera tarjeta amarilla del encuentro tras encontronazo contra el 17 del Atleti. El partido se mantiene 0-0 al 30'.

¿Gol?

Por posición fuera de lugar, descuentan la primera diana del encuentro en favor de Barcelona al 18'. El partido se mantiene en ceros.

Cerca quedó el Atlético

El cuadro colchonero no logra concretar una peligrosa jugada frente a la meta blaugrana. El encuentro se mantiene 0-0 en el minuto 12'.

Comienza el encuentro

Inicia el partido de Ida entre Barcelona y Altético de Madrid.

Alineación del Atleti

 X / @Atleti
 X / @Atleti

Alineación del Barcelona

X / @FCBarcelona 
X / @FCBarcelona 

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