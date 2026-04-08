Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou para jugar la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League 2026.

Este duelo estará cargado de tensión tras semanas de enfrentamientos directos en LaLiga (1-2, en favor de los blaugrana) y la Copa del Rey, en donde los colchoneros dejaron fuera al Barça en Semifinales.

EN VIVO | Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League. EFE / ARCHIVO

El encuentro no solo define un paso hacia alcanzar el título de la Champions, sino también una narrativa de revancha y consistencia.

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