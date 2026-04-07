Portugal tuvo un aguerrido encuentro entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal, en que los ingleses se quedaron con una sufrida victoria por la mínima en el tiempo agregado gracias a Kai Havertz, para tomar ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League, apuntando a la segunda semifinal consecutiva para los Gunners.

Cuando los segundos expiraban en el José Alvalade y parecía que la igualdad era inminente, Havertz quedó solo dentro del área, con tiempo para controlar el pase filtrado que Gabriel Martinelli le envió con precisión absoluta y el atacante alemán selló con frialdad al borde del área chica el único gol de la noche.

A pesar de la victoria, el Arsenal no pudo desplegar al máximo su estilo de juego, en cambio, tuvieron que resistir los embistes de los Leones, que vieron terminada su larga racha invicta en casa (16 partidos), pero que demostraron la capacidad de hacerle daño a los londinenses y no capitalizaron por la gran actuación de David Raya, con seis atajadas para mantener su portería en cero.

Maxi Araujo fue de los elementos de mayor peligro para los locales en el arranque del partido , con dos jugadas que estuvieron cerca de poner en ventaja a su equipo. La respuesta londinense vino en un tiro de esquina en el que el travesaño le negó el gol olímpico a Noni Madueke, pero conforme pasaron los minutos, se diluyó poco a poco el dinamismo en el terreno de juego.

Para la segunda mitad, el Arsenal había logrado abrir el marcador por conducto de Martín Zubimendi, mas no se concretó por un fuera de lugar del ex del Sporting de Lisboa, Viktor Gyokeres.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta cumplió en el marcador llevándose el partido de ida en el papel de favoritos dentro de la eliminatoria, sin embargo, el juego, carácter y valor que pusieron los de Rui Borges este martes, exhibieron muchas de las debilidades en el esquema del Arsenal, que tras ser eliminado de las copas inglesas, está obligado a subir el nivel en el Emirates Stadium la próxima semana para evitar otra tragedia en la temporada.

SV