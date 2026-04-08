Dónde ver EN VIVO PSG vs Liverpool por los cuartos de final de la Champions League

Liverpool visita al Paris Saint-Germain para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 en condiciones desventajosas, ya que está fuera de la lucha por el título de la Premier League, eliminado de la FA Cup y con un ambiente interno complicado por la próxima salida de Mohamed Salah y el posible despido de Arne Slot como entrenador.

Esta serie contra el conjunto parisino podría ser la última oportunidad para el técnico neerlandés, quien está muy cerca de firmar una temporada sin títulos.

Una de sus pocas armas será el regreso de Alexander Isak, ya recuperado de una fractura de tibia. El sueco, quien en su momento se convirtió en uno de los fichajes más caros de la Premier League tras su traspaso al Newcastle United, no fue convocado en la derrota en la FA Cup ante el Manchester City (4-0), pero podría tener minutos ante el equipo dirigido por Luis Enrique, aunque no será titular.

"Ha completado cerca de una semana de entrenamientos con el grupo. No lo llevé al Etihad el sábado porque sentíamos que todavía no estaba bien. Creemos que ahora sí nos puede ayudar, pero no para ser titular", expresó Slot en la conferencia de prensa previa al duelo en París, donde también reconoció el desafío que representa el rival.

"Con total merecimiento son los campeones de Europa. Han mantenido el bloque y, por lo general, cuanto más tiempo mantienes a un equipo junto, mejores se vuelven. Si es que eso es posible, porque ya fueron impresionantes la temporada pasada. He visto muchos de sus partidos y siguen siendo un gran equipo, pero los detalles pueden decidir mucho", afirmó.

Mientras que el PSG se acerca a otro título francés, Liverpool marcha quinto en la Premier League, a una considerable distancia de 21 puntos del líder, el Arsenal. Tras la derrota 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup, el capitán Virgil van Dijk afirmó que su equipo "se rindió" y pidió disculpas a los aficionados.

Slot calificó esa caída como una lección de humildad.

Sin embargo, el conjunto parisino intenta aislarse de cualquier conversación sobre el favoritismo.

"Favorito según ustedes (los medios). De la misma manera que el año pasado dijeron que lo era el Liverpool", manifestó Vitinha, recordando el duelo que ambos equipos mantuvieron el año pasado en los octavos de final del torneo, en el que el PSG avanzó por la mínima en la tanda de penales.

"Aunque el Liverpool no esté en su mejor forma, sigue siendo un gran equipo con grandes jugadores", agregó el mediocampista portugués.

Otro de los atractivos del partido será ver a Hugo Ekitiké frente a su exequipo.

El delantero francés se incorporó al PSG hace cuatro años como una joven promesa de 19 años, pero le costó destacar en un equipo que contaba con Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi.

Un traspaso al Eintracht Frankfurt cambió su rumbo y, tras anotar 22 goles la temporada pasada, fichó por el Liverpool por 69 millones de libras (entonces 93.5 millones de dólares).

Le ha ido bien con 17 goles y se ha abierto paso en la selección de Francia, mientras que el técnico Didier Deschamps valora su capacidad de regate y su movilidad en ataque.

"Normalmente no hablo de futbolistas que no juegan para el PSG", dijo Luis Enrique cuando le preguntaron por Ekitiké. "Pero después de salir del PSG le fue bien en Alemania e Inglaterra. Era muy joven cuando estuvo aquí y ha mejorado mucho".

¿Cuándo y dónde ver la ida de PSG vs. Liverpool?

PSG vs. Liverpool

Canal: FOX One

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el PSG vs. Liverpool

PSG

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery

Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké

