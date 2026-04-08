El Draft de la NBA, cada vez más cerca

El Draft es la noche del año en la que jóvenes basquetbolistas cumplen su sueño de llegar al profesionalismo en la mejor liga del planeta. Algunos enfrentan las expectativas de ser la próxima cara de la franquicia o incluso de la asociación, mientras que otros se convierten en gratas sorpresas que pasan desapercibidas en los reportes, pero logran destacar una vez dentro del plantel.

La temporada de baloncesto colegial llegó a su fin con la coronación de los Wolverines de Michigan, mientras que a la campaña regular de la NBA le restan tres días más, por lo que el Draft, a celebrarse tentativamente el próximo 22 de junio, va tomando forma con los jugadores que se han declarado elegibles y los equipos que se perfilan como los primeros en elegir a su próxima estrella.

Así funciona el Draft de la NBA

El Draft consta de dos rondas con 30 selecciones o "picks" en cada una y en las que cada organización tiene derecho a una por vuelta. La cantidad puede variar si los equipos, en negociaciones pasadas, incluyeron su selección de primera o segunda ronda de ese año. Pueden entregar los derechos completos o hacer un cambio de posición si el otro equipo tendrá una más alta.

Orden de selección y lotería del Draft

El orden en el que eligen los equipos para el Draft del 2026 está determinado por la lotería y el récord de temporada regular. Los 14 equipos que hayan quedado fuera de playoffs (contando los que perdieron el Play-In) entran a la lotería, que será el 10 de mayo.

Con este método, se determinan las primeras cuatro posiciones en un sorteo al azar, en el que los tres equipos con peor marca tienen más probabilidades (14%) de quedarse con la primera selección; el resto que no terminó en el Top 4 tendrá su sitio del 5° al 14° basado en su marca de la temporada, y ordenados del peor al mejor. Para los equipos en postemporada es el mismo criterio del 15° al 30° escalón, así mismo en la segunda ronda completa.

¿Quiénes son elegibles?

Los jugadores que quieran entrar al Draft deben cumplir con algunos requisitos, entre ellos tener o cumplir 19 años en el año que declare y haber transcurrido al menos una temporada de NBA desde que terminó la preparatoria. Para jugadores internacionales también es necesaria la edad, además de no haber estado en una universidad de Estados Unidos, no haber completado la preparatoria en EU y vivir al menos tres años antes del Draft fuera del país, jugando de forma amateur o profesional.

Mejores prospectos en 2026

AJ Dybantsa (Alero, BYU)

Uno de los máximos candidatos a ser el primer nombre en el tablero en la noche del Draft. Con 2.10 de estatura, tiene gran capacidad encestadora, reflejada en el título de anotación de la NCAA con 25.5 puntos. Posee un gran manejo de balón, trabajo de pies, tiro de media y larga distancia y gran visión para asistir considerando su estatura y posición.

Cameron Boozer (Ala-pivot, Duke)

Aunque la temporada para el hijo del ex jugador, Carlos Boozer, acabó en un dramático disparo de último segundo en la Locura de Marzo, Cameron ha mostrado su versatilidad desde la preparatoria, como un jugador útil tanto cerca como lejos del aro con un buen tiro de tres puntos, aunque tiene detalles por pulir como su capacidad atlética y cuidado del balón.

Darryn Peterson (Escolta, Kansas)

Un jugador que puede "aparecer de la nada" en las jugadas para finalizarlas, cómodo anotando sin tanta posesión del balón durante la ofensiva y produjo 24 puntos en los dos partidos que disputó en la postemporada. Si logró que sus episodios de lesiones quedaran atrás, puede darle a un equipo una opción distinta al ataque y una defensa con velocidad.

Un mexicano en la mira

Karim López, nacido en Hermosillo, apunta a la NBA después de su experiencia por el basquetbol en Australia y Nueva Zelanda. El mexicano se declaró para el Draft, figura como el mejor jugador internacional de la generación y podría caer cerca de la mitad de la primera ronda, que lo convertiría en el primer azteca que es tomado en la primera vuelta y el séptimo que llega a la NBA.

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