¡México brilla en lo más alto del podio internacional! La dupla conformada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón ha reafirmado su estatus como la élite de la natación artística al conquistar la medalla de oro este miércoles. Los mexicanos se coronaron campeones en la prueba de Dueto Técnico Mixto Senior durante el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026, celebrado en Chile.

Así le fue a la pareja mexicana en Chile

Con una ejecución impecable y una sincronía que cautivó a los jueces, Villalobos y Mondragón alcanzaron una puntuación de 213.4833 unidades. Al ritmo de una enérgica rutina acompañada por el tema "Pretty Woman", los atletas mexicanos superaron con autoridad a la pareja local de Chile, integrada por Nicolás Campos y Theodora Garrido, quienes se quedaron con la presea de plata.

X / @COM_Mexico

Este triunfo en territorio andino no solo suma un metal dorado al medallero tricolor, sino que es fundamental en el proceso olímpico y regional, ya que este certamen sirve como clasificatorio oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La dupla seguirá compitiendo en el certamen

Diego Villalobos, quien ya es un referente histórico al ser medallista mundial, y Nayeli Mondragón, demostraron que el trabajo realizado bajo la dirección técnica nacional está rindiendo frutos de nivel mundial. La actividad para los mexicanos continuará en este certamen, donde Villalobos buscará repetir la gloria en la modalidad de solo técnico varonil, consolidando una de las participaciones más destacadas para el deporte acuático de nuestro país en los últimos años.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF