La Liga MX y sus bondades de cara a la Jornada 14 del Clausura 2026

El futbol mexicano posee una naturaleza única: es una de las ligas más bondadosas y competitivas del mundo. El formato de competencia del Clausura 2026 permite que, incluso tras rachas negativas o un paso irregular, el sueño de la Liguilla se mantenga vivo hasta el último suspiro. Esta semana, al dar inicio la Jornada 14 (J14), entramos en la "zona de definición", donde los errores se pagan caro, pero donde las matemáticas aún abrazan a quienes parecen estar en crisis.

La gran bondad de nuestro balompié radica en que no premia únicamente la constancia de punta a punta, sino la capacidad de cerrar con fuerza. Equipos como Tigres han hecho de esta narrativa una tradición, entrando a la fase final en posiciones medias para terminar levantando el trofeo.

Hoy, el Atlas vive una situación similar. A pesar de acumular cuatro partidos sin ganar (derrotas ante Chivas y León, y empates contra Toluca y Querétaro), los Rojinegros se mantienen en la séptima posición. ¿Cómo es esto posible? Gracias a la paridad de la tabla y a que sus perseguidores inmediatos tampoco han logrado despegar. En México, un "cierre extraordinario" puede borrar meses de dudas.

Al torneo le restan solo cuatro jornadas (12 puntos posibles), y la lucha por los ocho boletos directos a la Liguilla, recordando que para este torneo mundialista se eliminó el Play-In, está más cerrada que nunca. Actualmente, el líder Guadalajara (31 pts.) es el único con boleto seguro, dejando siete espacios para un pelotón de nueve equipos que viven realidades contrastantes.

Equipos con destino en sus manos

Varios clubes atraviesan baches futbolísticos, pero sus posibilidades matemáticas siguen siendo sumamente altas:

América (6° - 18 pts.): Las Águilas han volado bajo este torneo, pero su posición es privilegiada. Solo necesitan ganar dos de sus últimos cuatro encuentros para asegurar la clasificación. Su jerarquía los hace el rival que nadie quiere enfrentar si logran entrar.

Las Águilas han volado bajo este torneo, pero su posición es privilegiada. Solo necesitan ganar dos de sus últimos cuatro encuentros para asegurar la clasificación. Su jerarquía los hace el rival que nadie quiere enfrentar si logran entrar. Atlas (7° - 18 pts.): Con la misma puntuación que el América, pero peor diferencia de goles (-4), los Zorros dependen de sí mismos. Su calendario es complejo (Monterrey, Santos, Tigres y América), pero la ventaja de puntos obtenida al inicio les da un colchón que otros envidian.

Con la misma puntuación que el América, pero peor diferencia de goles (-4), los Zorros dependen de sí mismos. Su calendario es complejo (Monterrey, Santos, Tigres y América), pero la ventaja de puntos obtenida al inicio les da un colchón que otros envidian. Tigres (8° - 17 pts.): El equipo de la UANL ha sido la definición de irregularidad. Sin embargo, estar en el octavo puesto significa que tienen la gran posibilidad de obtener el último boleto. Un triunfo esta jornada ante el líder Guadalajara los consolidaría.

La caza desde la zona media

Debajo de los ocho primeros, existe un grupo de equipos que, pese a no estar en puestos de clasificación hoy, están a solo un partido de distancia de cambiar su destino:

Necaxa, FC Juárez y León (16 pts.): Estos tres equipos están al acecho. Necaxa viene con el impulso de vencer a Mazatlán, mientras que FC Juárez y León han mostrado destellos que los colocan como candidatos serios a dar el salto en esta Jornada 14.

Estos tres equipos están al acecho. Necaxa viene con el impulso de vencer a Mazatlán, mientras que FC Juárez y León han mostrado destellos que los colocan como candidatos serios a dar el salto en esta Jornada 14. Tijuana (15 pts.): Tras dar la campanada venciendo a Tigres, los Xolos revivieron. Matemáticamente, ganar tres de sus últimos cuatro partidos los pondría en la cifra mágica de 24 puntos, que suele ser el umbral de calificación.

Tras dar la campanada venciendo a Tigres, los Xolos revivieron. Matemáticamente, ganar tres de sus últimos cuatro partidos los pondría en la cifra mágica de 24 puntos, que suele ser el umbral de calificación. Monterrey y San Luis (14 pts.): Para Rayados, la situación es de urgencia máxima. Al estar a cuatro puntos del octavo lugar, su margen de error es cero. Necesitan sumar al menos 9 de los 12 puntos restantes y esperar combinaciones, pero la calidad de su plantel mantiene viva la esperanza de sus aficionados.

El escenario de la Jornada 14

Esta semana será determinante. Duelos como el Atlas vs Monterrey en el Estadio Jalisco son prácticamente "eliminatorias adelantadas". Si Monterrey pierde, estaría despidiéndose del torneo; si Atlas gana, daría un paso de gigante hacia la estabilidad.

La Liga MX nos recuerda que en el futbol mexicano no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Con 12 puntos en juego, la tabla general es un ente vivo que promete emociones, dramas y, sobre todo, esa justicia matemática que permite que los equipos en "horas bajas" sigan soñando con la gloria de la Liguilla.

Equipos y sus posiciones con opciones de clasificar aún

6.- América / 18 puntos

7.- Atlas / 18 puntos

8.- Tigres / 17 puntos

9.- Necaxa / 16 puntos

10.- FC Juárez / 16 puntos

11.- León / 16 puntos

12.- Tijuana / 15 puntos

13.- Monterrey / 14 puntos

14.- San Luis / 14 puntos

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