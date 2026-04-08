La Liga MX y sus bondades de cara a la Jornada 14 del Clausura 2026

El futbol mexicano posee una naturaleza única: es una de las ligas más bondadosas y competitivas del mundo. El formato de competencia del Clausura 2026 permite que, incluso tras rachas negativas o un paso irregular, el sueño de la Liguilla se mantenga vivo hasta el último suspiro. Esta semana, al dar inicio la Jornada 14 (J14), entramos en la "zona de definición", donde los errores se pagan caro, pero donde las matemáticas aún abrazan a quienes parecen estar en crisis.La gran bondad de nuestro balompié radica en que no premia únicamente la constancia de punta a punta, sino la capacidad de cerrar con fuerza. Equipos como Tigres han hecho de esta narrativa una tradición, entrando a la fase final en posiciones medias para terminar levantando el trofeo.Hoy, el Atlas vive una situación similar. A pesar de acumular cuatro partidos sin ganar (derrotas ante Chivas y León, y empates contra Toluca y Querétaro), los Rojinegros se mantienen en la séptima posición. ¿Cómo es esto posible? Gracias a la paridad de la tabla y a que sus perseguidores inmediatos tampoco han logrado despegar. En México, un "cierre extraordinario" puede borrar meses de dudas.Al torneo le restan solo cuatro jornadas (12 puntos posibles), y la lucha por los ocho boletos directos a la Liguilla, recordando que para este torneo mundialista se eliminó el Play-In, está más cerrada que nunca. Actualmente, el líder Guadalajara (31 pts.) es el único con boleto seguro, dejando siete espacios para un pelotón de nueve equipos que viven realidades contrastantes.Varios clubes atraviesan baches futbolísticos, pero sus posibilidades matemáticas siguen siendo sumamente altas:Debajo de los ocho primeros, existe un grupo de equipos que, pese a no estar en puestos de clasificación hoy, están a solo un partido de distancia de cambiar su destino:Esta semana será determinante. Duelos como el Atlas vs Monterrey en el Estadio Jalisco son prácticamente "eliminatorias adelantadas". Si Monterrey pierde, estaría despidiéndose del torneo; si Atlas gana, daría un paso de gigante hacia la estabilidad.La Liga MX nos recuerda que en el futbol mexicano no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Con 12 puntos en juego, la tabla general es un ente vivo que promete emociones, dramas y, sobre todo, esa justicia matemática que permite que los equipos en "horas bajas" sigan soñando con la gloria de la Liguilla.6.- América / 18 puntos 7.- Atlas / 18 puntos 8.- Tigres / 17 puntos 9.- Necaxa / 16 puntos 10.- FC Juárez / 16 puntos 11.- León / 16 puntos 12.- Tijuana / 15 puntos 13.- Monterrey / 14 puntos 14.- San Luis / 14 puntos*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF