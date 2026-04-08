Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Champions League

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan por quinta ocasión en la temporada este miércoles, esta vez por los cuartos de final de la Champions League.

Los juegos precedentes favorecen a los azulgrana: en diciembre sumó un triunfo solvente 3-1 en la primera vuelta de LaLiga, ganó 2-1 hace tres días en la segunda vuelta y ganó la vuelta de las semifinales de Copa del Rey 3-0 hace un mes, aunque pasó el Atleti por el marcador global de 4-3, la única mancha en el historial reciente.

Sin embargo, las dos últimas veces que ambos clubes han coincidido en la 'Champions' la balanza se decantó a favor de los 'colchoneros'. Fue también en los cuartos de final de las temporadas 2013-2014 y 2015-2016. La ida de ambas eliminatorias también se disputaron en Barcelona.

Por ello, el conjunto catalán no se fía de un rival que el fin de semana dio descanso a varios de sus titulares, algo que el líder de LaLiga, centrado en aumentar a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, no pudo hacer.

El Barcelona tiene la baja de Raphael Dias 'Raphinha', fundamental para Flick. Todo apunta a que Marcus Rashford, goleador en el Metropolitano, volverá a ocupar la banda del brasileño. Dani Olmo, titular como 'falso 9' en el Metropolitano, y Robert Lewandowski compiten por un puesto en la punta de ataque.

En la medular, las bajas por lesión de Marc Bernal y Frenkie de Jong obligarán a Flick a situar a Eric Garcia como mediocentro.

Por lo que respecta al Atlético de Madrid, el once presentado el pasado sábado en el Metropolitano no tendrá mucho que ver con el que formará Diego Simeone en el choque de este miércoles en el Camp Nou en la Liga de Campeones.

Confirmada para este martes la baja de Jan Oblak, que aún no esta listo para volver a la competición, sólo cinco jugadores, como mucho, repetirán previsiblemente de un once a otro. Son Juan Musso en la portería, Koke Resurrección en el centro del campo, Giuliano Simeone en el carril derecho, Nahuel Molina en el lateral y Antoine Griezmann en el ataque.

En la delantera, regresará a la titularidad Julián Álvarez. El campeón del mundo argentino, de nuevo el máximo goleador del Atlético en este curso, sin minutos el pasado sábado para llegar en las mejores condiciones al Camp Nou, es una garantía en la Liga de Campeones.

Ha marcado 8 goles en 11 partidos esta campaña en este torneo y 15 en 21 duelos desde que juega con el Atlético en la máxima competición continental. Además, se ha repuesto de sus meses más grises en el club, con tres tantos y tres asistencias en sus últimos cuatro choques.

Robert Lewandowski. El polaco en la sesión de entrenamiento previa al duelo. ESPECIAL

¿Cuándo y dónde ver la ida de Barcelona vs Atlético de Madrid?

Canal: FOX y FOX One

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman o Baena; Griezmann y Julián Alvarez.

Árbitro: István Kovács (RUM).

Con información de EFE

