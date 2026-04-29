El estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario del episodio de Ida de las Semifinales por la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Tanto Colchoneros como Gunners sueñan con conquistar su primera Orejona.

El conjunto rojiblanco se encuentra con más dudas que certezas, porque ha sufrido siete derrotas en sus más recientes 10 partidos, entre Liga, Copa del Rey y Champions. Además, todavía tiene que pelear por su boleto para la próxima edición del certamen de la UEFA; es decir, afronta un cierre de calendario bastante fuerte.

La escuadra londinense también atraviesa un momento convulso. No ha podido ganar seis de sus últimos 10 juegos (cuatro derrotas y dos empates). En ese periodo, perdió la final de la Copa de la Liga, fue eliminado en la Copa inglesa y permitió que el Manchester City la arrebatara la cima en la Premier League.

Atlético de Madrid vs Arsenal | EN VIVO | Semifinales de Ida | Champions League. EFE / ARCHIVO

Con bastante incertidumbre por lo que han vivido en las más recientes semanas, el Atlético de Madrid y el Arsenal disputan la Ida de las Semifinales. No te pierdas la cobertura más completa del partido por EL INFORMADOR.