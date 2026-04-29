Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Arsenal por la semifinal de la Champions League 2026

Las semifinales de la Champions League enfrentan hoy, en el estadio Metropolitano, al Atlético de Madrid y al Arsenal, dos de los equipos que más partidos han jugado en el torneo de élite sin haber levantado la ‘Orejona’.

Los Gunners son los dueños absolutos de esta marca agridulce, con 233 partidos en la Champions y una final perdida. Le sigue el Atleti, con 190 encuentros y tres subcampeonatos (1974, 2014 y 2016). Hoy comienza la disputa por una nueva oportunidad de coronarse.

El conjunto rojiblanco no alcanzaba unas semifinales de la Champions desde la temporada 2016-2017; a esta instancia llega tras eliminar al Barcelona. El Atlético nunca ha desistido, y menos aún Diego Simeone, quien tiene entre ceja y ceja hacer campeón de Europa al equipo colchonero desde aquellas finales perdidas en 2014 y 2016.

La primera se escapó entre el minuto 93 y una inaguantable prórroga en Lisboa. La segunda se decidió en los penaltis en Milán. Ambas, frente al Real Madrid.

El Atlético quiere llegar a otra final. Es una revancha ante su historia en la competición europea y también el desquite tras la reciente derrota en la final de la Copa del Rey, hace una semana y media.

El Arsenal disputará por segundo año consecutivo las semifinales del máximo torneo europeo, a las que llega tras la victoria 1-0 del pasado sábado ante el Newcastle, lo que le ha permitido mantenerse como líder de la Premier League a falta de cuatro jornadas. Sin embargo, el Manchester City tiene un partido menos y puede igualarlo en puntos.

Su recorrido en la Liga de Campeones abarca desde una impecable fase inicial, en la que ganó sus ocho partidos, hasta las rondas de eliminación directa, donde dejó fuera al Bayer Leverkusen y al Sporting de Lisboa.

Colchoneros y Gunners se han enfrentado en tres ocasiones. La más reciente fue en esta misma edición de la Champions, donde el Arsenal goleó 4-0 como visitante. Las otras dos ocurrieron en las semifinales de la Europa League 2017-2018: empataron 1-1 en Londres y, en la vuelta en Madrid, el Atlético —a la postre campeón— se impuso 1-0.

Para el juego de hoy, el Atlético de Madrid podría echar de menos al delantero Ademola Lookman, debido a una molestia muscular sufrida en la final de la Copa del Rey, de la que no se ha recuperado y que ya le impidió participar en los dos partidos anteriores. Aunque ya entrenó con el plantel, su presencia no está asegurada.

“Veremos si mañana se recupera bien, porque todavía tiene una molestia hoy y evaluaremos si puede estar disponible”, señaló Simeone.

Del lado del Arsenal, Kai Havertz quedó descartado. El delantero alemán fue sustituido durante el primer tiempo de la victoria sobre Newcastle en la Premier League el sábado debido a un problema muscular. Jurrien Timber tampoco estará presente.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, durante la rueda de prensa previa al encuentro contra el Atlético de Madrid. EFE/K. Huesca.

¿Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid vs. Arsenal?

Fecha: Miércoles 29 de abril

Canal: FOX One

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Atlético de Madrid vs. Arsenal

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Baena; Griezmann, Álvarez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyökeres.