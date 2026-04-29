En medio de la ausencia de jugadores convocados a la Selección Mexicana, Chivas no busca excusas de cara a la Liguilla. Así lo dejó claro el mediocampista rojiblanco Omar Govea, quien aseguró que el plantel asume el reto con carácter, hambre de triunfo y la convicción de competir al máximo nivel en la fase decisiva del Torneo Clausura 2026.

El plantel está preparado para enfrentar a rivales de alto nivel

"No, no nos victimizamos porque eso nos pondría en desventaja. Los chicos que estamos, los que nos quedamos, tenemos un hambre de triunfo enorme. Hemos trabajado mucho para esto. Como lo comenté, sabíamos que esta situación podía presentarse al final de la temporada, y queremos salir a demostrarle a la gente que este Chivas está para algo más", reveló.

De cara a la fase final, Govea reconoció que el plantel está preparado para enfrentar a rivales de alto nivel, como Tigres, con la convicción de que ese tipo de desafíos son los que esperan en estas instancias.

"Lo que sí hablamos internamente es que, en Liguilla, estos son los rivales que esperamos; no esperamos otro tipo de adversario. Nos tocó Tigres, nos pudo haber tocado América, y así quedó: son rivales interesantes, que juegan muy bien, que tienen una idea clara y que saben competir en Liguillas. No pedimos ni evitamos a nadie; es el rival que nos tocó, y este tipo de equipos son los que nos seguirán apareciendo en el camino", señaló.

El futbolista también destacó el impacto anímico que puede representar eliminar a un contendiente de peso, además de expresar su entusiasmo por disputar el partido en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano.

"Estamos contentos de enfrentar a un muy buen rival, que anímicamente, si lo trabajamos bien, nos puede impulsar. A mí me emociona, sí, me emociona ir a jugar al Volcán. Es un estadio con gran ambiente. Es un rival importante en la Liguilla y, si logras dejarlo fuera, el envión anímico puede ser tremendo", agregó.

Govea, sobre la exclusión de Ledezma en la convocatoria del Tri

Finalmente, Omar Govea se refirió a la ausencia de su compañero Richie Ledezma en la lista final del Tricolor, señalando que, en su opinión, merecía estar considerado, aunque destacó su profesionalismo y enfoque con el equipo.

"Sí, definitivamente, Richie, desde mi punto de vista y lo que entiendo de futbol, debió haber estado en la lista final. Él sabía que tenía la posibilidad de ir o no, pero se muestra tranquilo, comprometido, muy metido con nosotros. Está enfocado al cien por ciento en la Liguilla y en poder hacer historia también", concluyó.

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