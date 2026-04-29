Jannik Sinner, que acumula 21 triunfos seguidos en lo que va del 2026, ha bajado a Rafa Jódar, jugador de 19 años, de la nube en la que andaba metido desde hacía semanas atrás. El joven, que acumulaba 11 victorias en tierra y solo una derrota, ahora cuenta dos, luego de ser eliminado del Masters 1000 de Madrid en sus primeros cuartos de final .

Jódar, que hace pocas semanas ganó su primer torneo, en Marruecos, y que después llegó a semifinales en Barcelona, una competición de categoría 500, y que en Madrid se situó como único español entre los ocho mejores tras ganar por primera vez a los top 10, el australiano Alex de Miñaur y al brasileño Joao Fonseca, se sostuvo firme una gran parte del partido contra Sinner, el número 1 del ranking mundial de tenis ATP, antes de ser eliminado . Sin duda, y pese a la derrota, vivió una nueva prueba de fuego, una referencia ideal para evaluar y calibrar la situación real del español.

Hay distancia todavía entre ambos. Sinner es, junto a Carlos Alcaraz, el mejor del mundo. Cuatro Grand Slams en sus espaldas, número uno y, con la de este miércoles, veinticinco victorias seguidas en torneos Masters 1000, desde que ganó París en el 2025 hasta ahora.

Jódar ha iniciado su camino con determinación, firmeza y desparpajo propio de los que empiezan . Sin miedo y una cabeza asentada, como jugó contra Sinner mucho rato, al margen del marcador. Jódar se dio cuenta de que no está tan lejos y que algún día puede llegar. Como dijo Sinner en la víspera, habrá unos cuantos duelos con el madrileño en el futuro .

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Detalles del último juego para Jódar en Madrid

Jannik Sinner ha puesto freno al español Rafa Jódar en su fulgurante transitar por el circuito (6-2 y 7-6(0)). Sinner, que con esta de Madrid, la que le faltaba, ya ha completado las semifinales, al menos, en los nueve torneos Masters 1000, tuvo que jugar al límite en algunos momentos.

Los cinco primeros juegos Jódar asumió el cuerpo a cuerpo con tiros largos y ajustados. Pero en los momentos clave, Sinner impuso su condición de campeón. El madrileño no aprovechó las ocasiones de rotura; el italiano sí .

Y en cuanto estableció el desequilibrio en el quinto juego, con algo de fortuna, una red al otro lado y una línea, amarró el primer set. Buscó el quiebre el español para igualar la manga, pero el italiano no lo permitió. Aceleró y ganó el set con una diferencia ficticia, 6-2, que no muestra la igualdad que hubo en la pista.

Eso no hundió a Jódar en un cara a cara disputado bajo techo cubierto por la amenaza de lluvia. Tuvo varias ocasiones 15-40 para romper el servicio de Sinner en el sexto juego y ponerse 4-2.

Pero Sinner mantuvo las distancias y no lo permitió. Igual pasó en el siguiente, con 4-3 y tres opciones para que el madrileño se colocara 5-3. Tampoco pudo.

El choque se resolvió en el desempate, en el "tie break" . Jódar no ofreció resistencia y el italiano cerró el triunfo ante el ídolo local, el último superviviente español en la Caja Mágica que abandonó ovacionado y reforzado.

El italiano cerró el triunfo en una hora y 57 minutos para alcanzar, por primera vez, las semifinales del Masters 1000 de Madrid que le unen a Roger Federer y Rafael Nadal como los únicos en alcanzar este tramo en los cuatro primeros torneos de este nivel .

Sinner, que desde Madrid 2024 tiene veintiocho partidos ganados y solo tres derrotas en tierra, jugará la semifinal contra el ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka.

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