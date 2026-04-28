¿Qué necesita Bayern Munich para avanzar a la final de la Champions League 2026?

El panorama rumbo a la final de la UEFA Champions League se volvió mucho más complejo para el Bayern Munich tras un duelo de semifinales que ya quedó marcado como uno de los más espectaculares de la temporada. El Paris Saint-Germain se impuso 5-4 en la ida disputada en el Parque de los Príncipes, dejando la eliminatoria completamente abierta, pero con ventaja para el vigente campeón.

El encuentro fue un auténtico intercambio de golpes desde el inicio. Harry Kane adelantó al Bayern desde el punto penal al minuto 17, silenciando momentáneamente a la afición parisina. Sin embargo, la reacción del PSG fue inmediata: Khvicha Kvaratskhelia empató y posteriormente el conjunto local tomó la delantera con goles de Joao Neves y Ousmane Dembele, en un primer tiempo cargado de emociones.

Ya en el complemento, el PSG pareció encaminar la serie con otro tanto de Kvaratskhelia y el doblete de Dembelé, pero el Bayern no bajó los brazos. Dayot Upamecano descontó de cabeza y Luis Díaz puso el 5-4 definitivo, resultado que mantiene con vida al conjunto alemán de cara al partido de vuelta.

El equipo dirigido por Luis Enrique, actual monarca del torneo, quedó a un paso de disputar su tercera final histórica, pero la serie aún está lejos de definirse. La revancha se jugará el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, donde el Bayern buscará remontar ante su gente.

El resultado que necesita Bayern Munich para avanzar a la final

Con este contexto, el Bayern Munich necesita ganar el partido de vuelta por al menos dos goles de diferencia para avanzar directamente a la final. Si consigue una victoria por un gol, la eliminatoria se irá a tiempos extra y, en caso de persistir el empate global, a penales.

Para lograrlo, será clave mejorar su solidez defensiva —tras haber recibido cinco goles en la ida— y mantener la contundencia ofensiva que le permitió mantenerse en la pelea.

La serie promete un desenlace de alto voltaje, con dos de los equipos más poderosos de Europa disputando cada balón como si fuera el último, en busca de un boleto a la gran final del torneo más prestigioso del continente.

MF