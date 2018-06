Tapatíos gastan hasta 580 pesos por mes en pasajes

De lunes a viernes, Diana sale de su casa a las siete de la mañana para tomar el camión de la ruta 646 que la lleva a su trabajo. Ocho horas y media después toma el 51-B para dirigirse a sus clases de inglés en la zona de Chapultepec, y para regresar a su casa utiliza la ruta 51 y, de nuevo, la 646. Los fines de semana toma otros cuatro camiones: dos para ir a la universidad y dos de vuelta a su hogar. En total son 24 los autobuses que aborda por semana, lo que le significa un gasto de, al menos, 672 pesos al mes.

Según los resultados de la Encuesta 2018 de Satisfacción de los Usuarios del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, presentados por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTJ), los usuarios gastan en promedio 320 pesos al mes, si se considera que utilizan dos métodos de transporte público al día (de lunes a viernes), según el promedio de la encuesta.

Sin embargo, los datos también indican que uno de cada 10 gasta más de 580 pesos mensuales sólo en transportarse. Es decir, que los usuarios pagan al menos cuatro pasajes diarios, ya sea en camión, tren, Macrobús o ruta alimentadora.

La encuesta, realizada a dos mil 550 usuarios de 152 rutas de transporte (que representan 76.2% de la demanda estimada), reveló también que 69% de las personas debe caminar para completar los traslados a sus destinos (8.7 minutos en promedio), mientras que el resto lo hace en automóvil, algún tipo de taxi o bicicleta (propia o del programa MiBici). El gasto adicional promedio de quienes pagan por utilizar un medio alterno a las rutas de transporte público es de 42.5 pesos por día.

Hasta ahora, el costo del pasaje de los camiones en Guadalajara (sin contar las denominadas líneas “de lujo”) y los sistemas de Macrobús, Tren Ligero y Sitren, tienen un costo de siete pesos, a excepción de la ruta T02 Artesanos y la complementaria C-06 (antes 136-A) del Sitran, que cuestan nueve. Esto después de que la Secretaría de Movilidad (Semov) determinara que cumplen con los requisitos del modelo ruta-empresa necesarios para acceder a esa tarifa. La ruta 703 de lujo, que recientemente se sumó al sistema Sitran, no entra en ese supuesto porque aún se encuentra en proceso de revisión.

A pesar de las constantes manifestaciones realizadas por los transportistas para exigir el aumento del transporte público a nueve pesos, el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, señaló que eso sólo será posible si los concesionarios y subrogatarios migran al modelo ruta-empresa.

Los ciudadanos quieren de vuelta al búho nocturno

Desde hace siete años, Flor trabaja en el ramo de bares y discotecas. Comenzó a laborar en un antro ubicado en Agustín Yáñez y Niños Héroes. Cuenta que cuando terminaba su jornada a las cuatro de la madrugada salía y tomaba la ruta B del Búho Nocturno, que la dejaba a unas cuadras de su casa en Arcos de Zapopan. Eso le representaba un “gran ahorro”, pues pagaba 15 pesos en lugar de los 130 que le costaba tomar un taxi. Sin embargo, al desaparecer el servicio no le quedó más que continuar tomando vehículos de alquiler.

“El servicio era bueno aunque no se subía mucha gente. Estaba iluminado y los conductores eran amables. Actualmente trabajo en un bar cercano a Plan de San Luis, por lo que tomo Uber. Me cobra 90 pesos, pero si hay tarifa dinámica pago hasta 140. La verdad sí me gustaría que regresara el transporte nocturno porque así pagaría menos y podría ahorrar más para mis gastos diarios”.

De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara 2018, presentada por el IMTJ, siete de cada 10 ciudadanos entrevistados consideran que debería existir un sistema de transporte público nocturno, siendo los estudiantes quienes más se mostraron a favor del regreso de un servicio de este tipo.

En septiembre de 2011 comenzó a operar el Búho Nocturno en la ciudad, un sistema de transporte que operaba de las 23:00 y hasta las 5:00 horas con una tarifa de 10 pesos, que posteriormente incrementó a 15, y tenía una frecuencia de paso de al menos 30 minutos. No obstante, dejó de operar en 2013 “por falta de demanda”.

Según David Villa, director de normatividad del IMTJ, el Búho Nocturno terminó porque dejó de ser sustentable para las empresas que lo operaban, pues si bien se dijo en un inicio que al menos 30 mil trabajadores de la industria restaurantera, bares y centros nocturnos esperaban el servicio, en realidad eran muy pocas las personas que lo utilizaban.

El director explicó que es necesario realizar un nuevo estudio de origen-destino para que ese sistema de transporte pueda regresar, determinar nuevas rutas y evaluar qué tipo de vehículos serían los adecuados para prestar el servicio.

Al respecto, el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores, reconoció que, si bien al principio el Búho Nocturno tuvo una afluencia moderada, con el tiempo fue a la baja hasta llegar a su extinción. Aunque la posibilidad de su regreso no ha sido descartada; incluso se ha platicado con empresarios interesados en prestar el transporte nocturno.

“Los estudios ya pasaron al tema del diagnóstico del Instituto de Movilidad y, con base en eso, veríamos la posibilidad de una oferta, en qué medida y bajo qué modalidades. Porque sin ellos serían tiros al ahí se va y los viajes irían más al fracaso que a la solución. También es necesario que empresas quieran invertir y se arriesguen bajo este dinero”, expresó.

TELÓN DE FONDO

Una ciudad con cuatro muertes por transporte público al mes

El pasado 15 de junio, siete pasajeros que iban a bordo de un camión de la ruta 275-B fallecieron cuando la unidad cayó a un canal de aguas negras de la comunidad de San Martín de las Flores, en el municipio de Tlaquepaque.

Ese hecho de nuevo puso en la agenda pública el debate sobre el servicio que presta el transporte público masivo, y la capacitación que reciben los conductores antes de entregarles las llaves para conducir por la metrópoli.

De acuerdo con testigos, el accidente de San Martín de las Flores ocurrió porque el chofer viajaba a exceso de velocidad. Durante la contingencia, ni usuarios ni autoridades ubicaron al conductor entre los heridos. Un día después, la Fiscalía del Estado informó que éste se encontraba prófugo.

La Secretaría de Movilidad realizó una inspección a esa ruta y retiró cuatro unidades por fallas en el sistema de seguridad.



Por su parte, la mutualidad se hizo cargo de los gastos funerarios de las víctimas. El dato más reciente con el que se cuenta es que tres de los pasajeros lesionados aún se encuentran en el hospital.

En los 63 meses de la administración estatal en curso, 247 personas han muerto en percances donde se involucran unidades del transporte público, según las cifras de Semov.

CONOCE A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

¿Quiénes usan el transporte público?

MUJERES 54.2% HOMBRES 45.8%

Edades

12 a 17 10.6% 18 a 24 20.5% 25 a 34 19.9% 35 a 44 18.1% 45 a 54 13.6% 55 a 64 9.7% 65 y más 7.5% Total 100%

Escolaridad

Posgrado 1.2% Licenciatura 18.3% Preparatoria o carrera técnica 33.1% Secundaria 30.7% Primaria 14.9% Sin estudios 1.8% Total 100%

Ocupación



Empleado privado 26.5% Ama de casa 20.8% Estudiante 20.5% Trabajador independiente 18.9% Empleado público 6.3% Jubilado o pensionado 4.8% Desempleado 1.1% Total 100%

Ingresos mensuales

Más de 15 mil pesos 1.3% 12 mil 501 a 15 mil pesos 2.6% 10 mil 001 a 12 mil 500 pesos 8.4% Siete mil 501 a 10 mil pesos 15.5% Cinco mil 001 a siete mil 500 pesos 24.3% Dos mil 501 a cinco mil pesos 24.7% Hasta dos mil 500 pesos 13.6% Sin ingreso mensual 9.6% Total 100%

Evolución de la calificación

Año Autobuses/camiones BRT Macrobús Tren eléctrico urbano Sitran Sitren 2015 5.59 7 8 na 6.89 2016 5.73 8.08 8.63 na 7.95 2018 5.30 8.36 9.05 7.47 8.06

CLAVES

Observatorio de Movilidad

Pendientes. Ana Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, informó que si bien el IMTJ cumplió con realizar la encuesta, la Secretaría de Movilidad (Semov), encargada de la ejecución de acciones en contra de las rutas que no cumplen con las condiciones adecuadas para su operación, ha sido omisa en aplicar las sanciones pertinentes, luego de tres encuestas en las que los camiones del transporte público obtuvieron una calificación reprobatoria.

Muertes. Para ella, un claro ejemplo es lo ocurrido con la ruta 275-B, la cual resultó como una de las peores evaluadas por los usuarios (con 4.3 puntos), y a la que no se le había sancionado sino hasta que ocurrió el accidente del pasado 15 de junio que dejó siete personas fallecidas y cerca de 30 lesionados.

Exigencia. Para ella, la autoridad “debe realizar las acciones que por ley debe cumplir y hoy no está cumpliendo. Lo importante es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. ¿Para qué se gastan tanto dinero en hacer un estudio como este si no van a hacer lo que les corresponde?”, expresó.

Macrobús y el Tren Ligero se llevan las palmas

Mientras los camiones bajaron en su calificación en la encuesta solicitada por el IMTJ, los sistemas de Macrobús y el Tren Eléctrico Urbano aumentaron. En 2015, el sistema BRT obtuvo 7.0 puntos de calificación, mientras que en 2018 recibió 8.36. Por su parte, el Tren Eléctrico Urbano fue evaluado con 8.00 hace tres años, y en la actualidad llegó a 9.05.

El director de normatividad del IMTJ, David Villa, dijo que para ello influyó en gran medida la mejora de frecuencia de paso de las unidades, pues cada vez son “más exactos” gracias a la adquisición de nuevos vehículos, y a que se han “apegado a estándares internacionales”, además de que en este último se remodelaron las estaciones y se amplió en su totalidad la accesibilidad universal.