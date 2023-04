5 NADA DE MÚSICA NI DE HABLAR EN VOZ ALTA

Las restricciones del Viernes Santo, según nuestras abuelas, incluían el no hablar más que lo indispensable, así como no escuchar música ni ver películas a no ser que sean las religiosas de temporada. Esto no es un pecado, y más bien forma parte de las acciones que se realizan para expresar respeto por la pasión de Jesús. El mismo caso es vestirse de rojo en esa fecha, pues si bien varios aseguran que con eso se atrae al demonio, no es más que una creencia sin sustento.