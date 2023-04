2 ¿LAVAR TU CARA SIN AGUA?

La higiene en la cara es fundamental, sobre todo al finalizar una larga jornada laboral en donde tu tez se ha visto expuesta a tantos contaminantes; no obstante, con el megacorte tal vez no sea buena idea usar el agua para este fin, pero no te preocupes, pues el aceite de oliva puede ser un excelente aliado para limpiar tu rostro, destapar los poros de la piel y mantenerlo hidratado.

ESPECIAL/Foto de Adrian Motroc en Unsplash

Para aplicarlo, masajea tu cutis con un poco de aceite de oliva con movimientos circulares y después coloca una toalla húumeda y tibia encima de tu cara por un minuto. Usa esa misma toalla para quitar el exceso de aceite.