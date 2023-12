Si alguna vez te has autodenominado como alguien con un corazón de hierro, resistente a las conmovedoras muestras de afecto durante las festividades navideñas, esta recomendación de películas está especialmente diseñada para ti. No te llamamos Grinch, comprendemos que hay quienes prefieren resguardar sus sentimientos, manteniéndolos privados para no revelar su vulnerabilidad.

Pero ¡tranquilo! Si deseas liberar esas emociones en la privacidad de tu espacio, estas cinco cintas podrían ser tu elección perfecta.

