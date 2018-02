Las cinco momentos claves del Super Bowl LII

1 Malcolm Butler no juega con los Patriots

La razón aún no es clara, pero los Patriotas decidieron no utliizar al cornerback Malcolm Butler. El jugador dijo no saber la razón y el entrenador Bill Belichick explicó que la ausencia de Butler no se debía a razones disciplinarias.

AFP/M. Ehermann

En un partido en el que la defensa de los Patriots mostró sus carencias, Butler podría haber ayudado a inclinar la balanza en favor de Nueva Inglaterra, como lo hizo con su legendaria actuación en el Super Bowl XLIX.

"Yo pude haber cambiado ese juego", dijo furioso Butler tras la derrota de los "Pats".