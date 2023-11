Las 5 mejores mascotas para espacios pequeños

¿Y si tal vez no es que los vecinos tengan una mala idea de ti sino que ese San Bernardo o esos tres daneses no son la mejor opción de mascotas para tu departamento? Las mascotas grandes o varias de ellas en una casa pequeña o departamento suelen ser fuente de varios conflictos vecinales y del hogar. Hay viviendas que no están hechas para albergar grandes mascotas, ya sea por el tamaño de sus estancias o proximidad vecinal.

Sin embargo, esto no significa que deba estar vedada la entrada a las mascotas. Es por ello que te traemos unas cuantas recomendaciones de compañía cuyo tamaño y especie mejorarán esta importante experiencia.