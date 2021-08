3 Vicente Fernández no padece del síndrome Guillain-Barré

Ante el rumor de que Vicente Fernández presenta el síndrome Guillain-Barré, Vicente Fernández Jr. aclaró este martes, que la noticia difundida por una revista mexicana es falsa y aunque no detalló más información sobre el estado de su padre recalcó que no hay que hacer caso a datos no confirmados por la familia Fernández Abarca.

También descartó que de momento su padre sea movilizado a Houston para más atención médica.