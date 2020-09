Las + Informador: Las noticias del 16 de septiembre de 2020

4 PlayStation 5

Sony reveló en una conferencia de prensa virtual realizada este miércoles que la nueva consola PlayStation 5 estará a la venta el próximo 12 de noviembre.

México será de los primeros países en los que salga al mercado y su precio será de 13 mil 999 pesos en su versión regular con lector de discos, mientras que la Digital Edition valdrá 11 mil 499 pesos.

También se confirmó los juegos Devil May Cry 5 Edición especial, Final Fantasy XVI , Five Nights at Freddy's Security Breach, Legado de Hogwarts y un nuevo título de God of War.