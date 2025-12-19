Viernes, 19 de Diciembre 2025

Jake Paul vs Anthony Joshua EN VIVO: Momentos destacados de la pelea

La pelea se disputará en el Kaseya Center de Miami, Florida con transmisión en vivo y exclusiva a través de Netflix

Este viernes 19 de diciembre de 2025, el boxeo internacional vuelve a acaparar la atención con el duelo entre el estadounidense Jake Paul y el británico Anthony Joshua. Se trata de un combate profesional a ocho asaltos en la categoría de peso pesado, considerado uno de los enfrentamientos con mayor impacto mediático del año.

La pelea se disputará en el Kaseya Center de Miami, Florida, y contará con transmisión en vivo y exclusiva a nivel mundial a través de la plataforma Netflix.

Paul (12-1, 7 nocauts) continúa siendo un boxeador en etapa inicial, sin un historial amateur relevante y con apenas 70 rounds acumulados como profesional desde su debut en 2020. En su presentación más reciente, realizada en junio, Paul se impuso por decisión unánime al venido a menos excampeón de peso mediano Julio César Chávez Jr.

Por su parte, Joshua (28-4, 25 nocauts) viene de una derrota por nocaut técnico en el quinto asalto frente a Daniel Dubois, en un combate por el título de la FIB disputado en septiembre de 2024. Tras ese revés, el británico se sometió a una cirugía en el codo y no ha vuelto a subir al ring desde entonces.

Jake Paul ya está en el recinto


El estadounidense hace su arribo al Kaseya Center y se alista para el combate estelar de la noche, en medio de una expectación máxima.

 

Anthony Joshua impone presencia en su llegada al Kaseya Center


Con paso firme y una presencia imponente, Anthony Joshua, ex campeón mundial de los pesos pesados, llega al Kaseya Center con un marcado estilo militar.

 

El británico se prepara para encabezar la cartelera “The Judgment Day”, donde enfrentará a Jake Paul en la pelea estelar de la noche.

 


