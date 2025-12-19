Jake Paul vs Anthony Joshua EN VIVO: Momentos destacados de la pelea

Este viernes 19 de diciembre de 2025, el boxeo internacional vuelve a acaparar la atención con el duelo entre el estadounidense Jake Paul y el británico Anthony Joshua. Se trata de un combate profesional a ocho asaltos en la categoría de peso pesado, considerado uno de los enfrentamientos con mayor impacto mediático del año.

La pelea se disputará en el Kaseya Center de Miami, Florida, y contará con transmisión en vivo y exclusiva a nivel mundial a través de la plataforma Netflix.

Paul (12-1, 7 nocauts) continúa siendo un boxeador en etapa inicial, sin un historial amateur relevante y con apenas 70 rounds acumulados como profesional desde su debut en 2020. En su presentación más reciente, realizada en junio, Paul se impuso por decisión unánime al venido a menos excampeón de peso mediano Julio César Chávez Jr.

Por su parte, Joshua (28-4, 25 nocauts) viene de una derrota por nocaut técnico en el quinto asalto frente a Daniel Dubois, en un combate por el título de la FIB disputado en septiembre de 2024. Tras ese revés, el británico se sometió a una cirugía en el codo y no ha vuelto a subir al ring desde entonces.