Este viernes fue inaugurado oficialmente el Centro de Voluntarios de Guadalajara de cara a la Copa del Mundo 2026, espacio en el que se llevará a cabo el proceso de selección de quienes formarán parte del programa de voluntariado de la justa mundialista. El arranque del centro confirma la alta participación ciudadana rumbo a la máxima fiesta del futbol, luego de que más de 32 mil personas se postularan para integrarse como voluntarias y voluntarios en la sede tapatía.

En entrevista con EL INFORMADOR, la directora de Voluntarios, Karla Carrillo, informó que alrededor de 10 mil candidatos avanzaron a la segunda etapa del proceso, en la que actualmente realizan los ‘tryouts’ programados para los meses de diciembre y enero. De este grupo se elegirán aproximadamente 4 mil 600 voluntarios, quienes serán distribuidos en puntos estratégicos de Guadalajara y la zona metropolitana de Jalisco.

“Desde que los candidatos llegan se percibe un ambiente total de alegría y talento. Esta es una casa con movimiento constante; los vemos muy animados, aunque también nerviosos, algo completamente normal, porque saben que esta oportunidad puede cumplirles un sueño o incluso cambiarles la vida” , expresó Carrillo.

La directora detalló que el proceso de selección se desarrolla en varias etapas y se extenderá durante los próximos meses. “Son más de 32 mil personas las que aplicaron para Guadalajara y más de 10 mil las que avanzaron a esta segunda fase, en la que fueron invitadas a realizar los ‘tryouts’. De ahí seleccionaremos aproximadamente a 4 mil 600 voluntarias y voluntarios que estarán distribuidos por toda la ciudad y la zona metropolitana de Jalisco”, explicó.

Carrillo añadió que las evaluaciones continúan de manera activa. “Seguimos con los ‘tryouts’ durante diciembre y enero. En enero y febrero estaremos enviando las ofertas de rol y, una vez aceptadas, a finales de febrero, iniciaremos con las capacitaciones en marzo y abril”, señaló.

Asimismo, indicó que la preparación de los voluntarios se realizará bajo un modelo híbrido. “Este Centro de Voluntarios contará con un esquema de capacitación presencial y virtual. Posteriormente vendrá el evento como tal en junio y julio, aunque algunos voluntarios comenzarán actividades desde mayo. Los uniformes y acreditaciones se entregarán entre abril y mayo”, añadió.

Sobre la alta demanda registrada en Guadalajara, Carrillo destacó que la ciudad se consolidó como una de las sedes más solicitadas de la Copa del Mundo. “México, en general, fue donde hubo mayor demanda, y Guadalajara tuvo una respuesta muy positiva, incluso sin conocer todavía los partidos que vamos a tener. Guadalajara habla por sí sola; si le preguntas a un extranjero sobre México, te va a decir mariachi, tacos, elementos muy representativos de Jalisco y del país”, comentó.

Finalmente, resaltó la diversidad de perfiles y nacionalidades entre los aspirantes. “Tenemos candidatos de distintos estados de la República y de países como Estados Unidos, Colombia, Canadá, Qatar, Marruecos, Honduras, El Salvador y Guatemala. Incluso hay personas que se vinieron a vivir a Guadalajara para poder participar en el proceso”, concluyó.

