Karim López y Gael Bonilla, los mexicanos que apuntan al sueño de la NBA

El baloncesto mexicano continúa fortaleciendo su proyección internacional de cara a los próximos años, nombres como Karim López y Gael Bonilla han logrado posicionarse como jugadores a seguir en el camino hacia la NBA, gracias a su desarrollo constante, experiencia profesional y presencia en procesos de Selección Nacional.

Karim López, originario de Hermosillo, Sonora, se perfila como uno de los principales prospectos mexicanos para el NBA Draft 2026. Con 18 años, ha desarrollado su carrera combinando formación en México, experiencia en Europa y participación en ligas internacionales de primer nivel.

Te recomendamos: Inauguran el Centro de Voluntarios de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026

Desde joven destacó en la duela, lo que lo llevó a España para integrarse a las fuerzas básicas del Joventut Badalona, donde debutó con el primer equipo en la Liga ACB y también formó parte del Barcelona B, consolidando su desarrollo.

En 2024, firmó con los New Zealand Breakers de la liga australiana NBL dentro del programa Next Stars. Allí ha destacado por su versatilidad, consolidándose como una pieza clave del equipo.

Karim se desempeña principalmente como alero, combinando manejo de balón, tiro exterior y capacidad reboteadora. Además, ha representado a México en torneos FIBA y clasificatorios olímpicos, adquiriendo experiencia internacional de alto nivel.

Analistas consideran a López como uno de los prospectos internacionales más prometedores para el Draft 2026, con posibilidades de ser seleccionado incluso dentro del top 10. Fuera de la duela, firmó contrato con Adidas Basketball en 2025, reflejando su creciente proyección global.

Por su parte, Gael Bonilla Silva, nacido el 26 de febrero de 2003 en Ecatepec de Morelos, Estado de México, se ha convertido en uno de los jugadores mexicanos con mayor recorrido internacional. Desde muy joven emigró a España para formarse en el baloncesto europeo, donde integró las fuerzas básicas del FC Barcelona, club con el que incluso debutó en la Euroliga, además de sumar minutos con el Barcelona B.

Lee también: Más de 4 mil voluntarios serán elegidos para el Mundial 2026 en Guadalajara

Tras su etapa en Europa, Bonilla regresó a México para incorporarse a los Capitanes de la Ciudad de México, franquicia de la NBA G League, dando sus primeros pasos como profesional en un entorno directamente vinculado con la NBA. Su carrera continuó con experiencia en la segunda división española con Cáceres Ciudad del Baloncesto y más adelante en la LNBP con los Diablos Rojos del México, equipo con el que fue pieza clave en la obtención del campeonato de la temporada 2024.

En 2025 reforzó a los Ángeles de la Ciudad de México en la CIBACOPA y posteriormente regresó a Capitanes para la temporada 2025-26 de la NBA G League, con el objetivo de seguir desarrollándose y mantenerse en el radar internacional. Además, forma parte de la Selección Mexicana mayor, participando en competencias rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Aunque ninguno de los dos ha asegurado aún su llegada a la NBA, Karim López y Gael Bonilla representan dos perfiles distintos pero complementarios del baloncesto mexicano: uno en pleno crecimiento dentro del ámbito nacional y otro con amplia experiencia internacional y presencia en la G League. Ambos simbolizan las principales esperanzas del país para volver a colocar talento mexicano en la élite del baloncesto mundial.

NA