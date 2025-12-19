Karely Ruiz vs. Marcela Mistral: Este fue el origen de la pelea que terminará en el ring

Una de las rivalidades más longevas y comentadas de internet llegará a su desenlace definitivo, pero esta vez el enfrentamiento será cara a cara y sobre el cuadrilátero. Karely Ruiz y Marcela Magistral protagonizarán una de las peleas más esperadas y polémicas de 2026, y aquí te contamos todos los detalles.

La creadora de contenido Karely Ruiz se enfrentará en un combate cuerpo a cuerpo con la conductora y esposa de Poncho de Nigris, Marcela Magistral , un duelo que para muchos resulta sorprendente, especialmente por las fricciones públicas que ambas protagonizaron en el pasado.

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Marcela Magistral?

La rivalidad entre estas dos figuras públicas se remonta a 2019, cuando Karely Ruiz, con apenas 18 años, comenzaba a abrirse paso en el mundo del espectáculo. En contraste, Marcela Magistral, entonces de 30 años, ya contaba con una carrera consolidada en la televisión.

Ambas coincidieron en el programa Mitad y Mitad, un reality show enfocado en encontrar pareja, donde Magistral fungía como conductora y Ruiz participaba como concursante. Fue durante una de las emisiones cuando el ambiente se tornó tenso.

El conflicto surgió cuando Marcela cuestionó de manera directa y severa a Karely sobre su trabajo y la venta de contenido en internet , asegurando que prácticas como la suya influían negativamente en el uso de redes sociales por parte de menores de edad.

“¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? (…) Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”, expresó la conductora durante la transmisión.

La situación se intensificó cuando Poncho de Nigris, quien también conducía el programa, intervino con un comentario que avivó la polémica: “Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella ”. Esto provocó que el enojo de Magistral aumentara y se dirigiera con mayor dureza hacia la influencer.

Aunque Karely Ruiz optó por no responder y mantuvo la calma ante las acusaciones, la tensión entre ambas se mantuvo con el paso del tiempo y se convirtió en una de las rivalidades más recordadas del espectáculo digital.

¿Cuándo será la pelea de Karely Ruiz y Marcela Magistral?

El esperado enfrentamiento se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes y reconocidos del país. El combate marcará el regreso de Karely Ruiz al boxeo, disciplina en la que ya cuenta con experiencia tras su victoria en el evento Stream Fighters 4, celebrado en octubre pasado en Bogotá, Colombia, donde derrotó a la influencer Karina García.

Para Marcela Magistral, en cambio, esta pelea representará su debut en el ring, lo que añade un elemento extra de expectativa al encuentro.

Los boletos para este evento salieron a la venta este 19 de diciembre a partir de las 16:00 horas y pueden adquirirse a través del sitio oficial superboletos.com.

Más allá del combate, este enfrentamiento simboliza el cierre de un conflicto que durante años se desarrolló en redes sociales y televisión. El cuadrilátero será el escenario donde ambas buscarán saldar cuentas frente al público, en un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

