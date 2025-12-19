Este viernes 19 de diciembre, Netflix, tiene dos lanzamientos, dos largometrajes que atraparán tu atención. Disfruta del contenido elegido desde la comodidad de tu casa, con la compañía perfecta.

El gran diluvio. ESPECIAL/NETFLIX.

El gran diluvio

Es una película de acción, drama y ciencia ficción que ya está disponible en Netflix. La trama cuenta la catastrófica historia de quienes, aferrados al último hilo de esperanza para la humanidad, luchan por sobrevivir dentro de un edificio anegado, el mismo día en que la Tierra llega a su fin por una inundación descomunal. Dirigida por Kim Byung-woo y las actuaciones de Kim Da-mi y Park Hae-soo.

Crisis: 1975. ESPECIAL/NETFLIX.

Crisis: 1975

Es una pelicula documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. En 1975, mientras Estados Unidos atravesaba una revuelta sociopolítica, diferentes directores de cine tomaron el caos y lo convirtieron en arte. Este documental explora cómo, de un periodo turbulento, nacieron películas icónicas como Taxi Driver, Atrapado sin salida y Poder que mata.

XM