Series imperdibles para maratonear y relajarse esta Navidad

Con la llegada de la Navidad y, para muchos, un esperado fin de semana largo, surge la necesidad de pensar en alternativas para disfrutar del tiempo libre, ya sea en solitario o en compañía de la familia.

Más allá de los preparativos tradicionales, como la cena, los regalos o las posadas, el descanso en casa también se convierte en una opción atractiva. En ese contexto, las series temáticas resultan ideales para maratonear y pasar varias horas de entretenimiento.

Te puede interesar: Los dos estrenos que no puedes perderte hoy en Netflix

Así que, si buscas disfrutar de un buen momento de relajación acompañado de historias entretenidas, aquí te compartimos una selección de las mejores series para disfrutar durante esta temporada.

5 series para ver en Navidad

1. Navidad en casa

Esta serie noruega cuenta con tres temporadas, la más reciente estrenada hace apenas unos días. Cada entrega puede verse de manera independiente, ya que las historias cierran sin dejar cabos sueltos. La trama sigue a Johanne, una mujer treintañera que comienza a resentir la presión social por estar soltera y sin formar una familia.

En la primera temporada, la protagonista tiene 24 días para encontrar a alguien que la acompañe a la cena navideña, mientras que en las siguientes explora distintas etapas del amor, con ilusiones, rupturas y aprendizajes. Aunque la premisa podría parecer dramática, la historia se desarrolla desde la comedia y ofrece una mirada fresca, incluida una representación poco convencional de Santa Claus. La serie se encuentra disponible en Netflix.

2. Cuento de Navidad

Esta miniserie presenta una adaptación del clásico de Charles Dickens desde una perspectiva más oscura y sombría. La actuación de Guy Pearce ha sido ampliamente reconocida, aunque la propuesta ha dividido opiniones entre quienes esperaban una versión más tradicional y emotiva.

A lo largo de cuatro episodios, la historia de Ebenezer Scrooge se desarrolla con un tono inquietante, en el que los fantasmas adquieren un carácter más perturbador que en versiones previas , lo que podría no ser recomendable para los más pequeños. La serie puede verse en Disney+.

3. Con amor

La historia inicia durante una reunión navideña de la familia Díaz, donde las emociones y los conflictos personales salen a la superficie. Lily enfrenta una reciente ruptura amorosa, mientras su hermano sorprende al presentar a su pareja ante la familia.

Conforme avanzan los episodios, las historias de familiares y vecinos se van entrelazando en medio de las celebraciones decembrinas, dando lugar a un relato cálido y cercano. Esta serie está disponible en Prime Video.

4. Elfos

Producción danesa de episodios breves, ideales para una maratón rápida. La trama sigue a una familia que viaja a una isla para pasar la Navidad y descubre que las criaturas de las leyendas nórdicas distan mucho de ser inofensivas.

Con un tono más oscuro y alejado de los clichés navideños, la serie resulta atractiva para quienes prefieren historias distintas durante la temporada. Elfos se encuentra disponible en Netflix.

También puedes leer: La película sobre los 'mártires' ejecutados por EU en el Canal de Panamá cuenta con Luis Tosar

5. Hombre vs bebé

Rowan Atkinson protagoniza esta comedia navideña en la que interpreta a un conserje torpe y desafortunado. Por un error, queda a cargo de un bebé real destinado a un Nacimiento viviente, mientras intenta llegar a una entrevista de trabajo crucial.

La serie destaca por el humor físico característico del actor y por situaciones caóticas que se desarrollan en pleno ambiente navideño. Esta producción puede verse en Netflix.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP