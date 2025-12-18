Netflix tiene en su programación nuevos contenidos y este miércoles 18 de diciembre lanza una película y una esperada serie. Después de tus actividades cotidianas, disfruta del mejor contenido para ti desde el confort de tu espacio favorito en casa.

Emily en París: Temporada 5

Es una serie de romance, comedia y drama que este miércoles 18 de diciembre estrena su quinta entrega en Netflix. Ahora a la cabeza de la Agencia Grateau en Roma, Emily enfrenta nuevos desafíos mientras se adapta a una nueva ciudad. Pero justo cuando todo empieza a marchar sobre ruedas, una idea de trabajo fracasa, lo que le trae consecuencias en el ámbito amoroso y profesional. En busca de estabilidad, la experta en marketing se aferra a su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto pone en riesgo una de sus relaciones más cercanas. Tras abordar los conflictos con honestidad, Emily fortalece sus vínculos, gana claridad y se prepara para explorar nuevas posibilidades.

10Dance. ESPECIAL/NETFLIX.

10Dance

Es una película japonesa de romance y drama que ya está disponible en Netflix. Shinya Suzuki es el campeón japonés de baile latino, mientras que Shinya Sugiki es el campeón japonés de baile de salón y el segundo mejor bailarín mundial en esta categoría. Un día Sugiki le propone trabajar en equipo a Suzuki para ganar la competencia de baile 10‑Dance, un famoso certamen, en el que los mejores bailarines compiten en diez variedades de baile. En sus entrenamientos diarios, sus personalidades opuestas chocan constantemente, pero su relación se va volviendo cada vez más cercana. Repentinamente, Suzuki se da cuenta de la atracción que siente hacia Sugiki.

XM