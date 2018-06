+Informador: Las noticias del 12 de junio de 2018

2 Trump vs Trudeau

Durante una conferencia de prensa tras su cumbre con Kim Jong-Un en Singapur, Donald Trump recordó sus duros cruces de declaraciones con Trudeau. El presidente de Estados Unidos dijo que el dirigente canadiense no se dio cuenta de que tiene televisores en el avión presidencial Air Force One que le permitieron seguir su conferencia de prensa al final de la cumbre del G-7. Trudeau había señalado que no dejaría que Estados Unidos los amenazara. Donald, señaló que los comentarios del líder canadiense le iban a costar mucho dinero a Canadá.