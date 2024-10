4 El Ayuwoki

El Ayuwoki comenzó a asustar a los usuarios en 2019, cuando una representación del rey del Pop Michael Jackson apareció en un video que perturbó a más a de alguno. Hubo quienes aseguraban que el personaje de rostro aterrador se te aparecería a las tres de la mañana gritando de la misma manera en la que lo hacía el intérprete de "Billy Jean".

En realidad se trataba del video en el que un animatrónico aparecía bailando la canción "Smooth Criminal" cuya letra en inglés "Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie?" suena exactamente como el nombre del individuo de los memes, "Ayuwoki".