1 Baby on the way! Fer Travé en espera de su segundo bebé

Hace unos días en El Almacén del Bife, se llevó a cabo el Baby Shower de Fer Travé. El evento, organizado con amor por su madre, Totón Yvern, y su suegra, Pilar Cavada, tuvo como objetivo celebrar la próxima llegada del segundo hijo de Fer. Lee aquí la nota completa Fer Travé en espera de su segundo bebé. GENTE BIEN JALISCO/ M. Rached