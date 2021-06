Elecciones 2021 México: Voto útil y otros conceptos del glosario electoral

5 Voto nulo

Es, quizás, la expresión del sufragio más polémica. Tiene sentido cuando el voto cuenta con inconsistencias para considerarse válido y contabilizarse en la elección. Puede realizarse de manera involuntaria cuando se registra un voto que la ley no considera como válido, por ejemplo: dibujar algo sin sentido en la boleta electoral, escribir el nombre de un personaje que no contiende o leyendas de reclamo u ofensas, etc. De manera conciente, el voto nulo es una forma de abstencionismo pasivo, una expresión política de inconformidad con el gobierno, los partidos políticos y hacia los políticos, que busca presionar desde lo social para dar a conocer sus demandas y que en muchas ocasiones se manifiesta en el "voto en blanco". Muchas son las posiciones sobre si esta forma de votar tiene un impacto en las democracias modernas y acerca de su legitimidad como expresión ciudadana, en relación con un voto efectivo por una oferta política.