Detectan red de ladrones de bicis en Centro tapatío

Hace un mes, a Ollin Monroy le robaron por tercera vez su bicicleta en la zona Centro de Guadalajara. A pesar de tener un candado “U” (los más recomendados para evitar robos), los ladrones cortaron el barandal en donde la había estacionado. “Literalmente la arrancaron de la pared”, comentó el diseñador, quien en esos tres hurtos perdió alrededor de 25 mil pesos.

Los ladrones de bicis son un grupo organizado cuya operación ya ha sido detectada por la Comisaría de Guadalajara en el primer cuadro del municipio y en la zona Chapultepec. Es, tal cual, una “red”. Y lo que hacen es “que aprovechan un descuido de los ciudadanos o las bicicletas que no dejan bien aseguradas”, comentó Franquiel Carrillo, vocero de la dependencia.

"El problema de que no se denuncie y no se tenga una estadística genera que no hayan programas o planes para disminuir el robo". Elton Osorio, integrante del Colectivo GDL en Bici.

Tan bien organizados están que, de acuerdo con Franquiel, los ladrones crean distractores para que la gente pierda de vista su bicicleta y así llevársela. “Como que un niño se cae o una mujer grita. Ese tipo de cosas que distraen a las personas y provocan que descuiden sus vehículos”, comentó.

Miguel Castellanos, comisario de la Región Uno de Guadalajara, también advirtió que otro modo de operar que tiene esa red es amenazando a los tripulantes de bicicletas para despojarlos de ellas.

Ese fue el caso de Aldo Figueroa, a quien hace un año, a la altura del Parque Agua Azul, un taxi le cerró el paso. “Del asiento trasero se bajó un hombre con pistola en mano y al percatarme de eso, unos metros antes de impactar, me bajé de la bicicleta y corrí”. El joven alcanzó a ver cómo el hombre armado levantó la bicicleta y se la llevó mientras el taxista lo “cuidaba”.

Y a pesar de que Aldo interpuso una denuncia en la Fiscalía, nunca recuperó su bicicleta.

La Comisaría de Guadalajara ha recibido 150 reportes de robo de bicicletas desde hace tres años y medio. El saldo es de 53 personas detenidas; tres de ellas en lo que va de este año. Sin embargo, Elton Osorio Lara, integrante del colectivo GDL en Bici, aseguró que la cifra negra de incidencias es mucho más alta.

“La gente no tiene un incentivo para denunciar. Y el problema de que no denuncien y que no se tenga una estadística real genera que la autoridad no haga programas o planes para disminuir los robos”, comentó el activista.

Le roban su bicicleta y se la compra... ¡a los ladrones!

Días antes de que Alejandro Saldaña acudiera al Campeonato Nacional de Ciclismo, hace tres meses, su vehículo no motorizado fue robado de la casa de sus abuelos, en la Colonia Chapultepec Country. “Ellos se estaban mudando. Los ladrones no iban sólo por mi bicicleta: ese fue el premio. Se la llevaron junto con otras cosas, como pantallas”, relató el joven de 27 años.

El precio de su bicicleta ronda los 140 mil pesos, y él se enteró del paradero de su vehículo gracias a que hizo una publicación en una red social, y ésta se viralizó. “Definitivamente tuve más apoyo de los usuarios que de las autoridades”.

Los usuarios de esa red social le ayudaron a encontrarla y a contactar a los “vendedores”. Alejandro decidió pagar lo que pedían los delincuentes que tomaron su bicicleta. “Pagué alrededor de 15% del valor total (21 mil pesos)”, recordó.

Y a pesar de que acudió a denunciar el robo ante la Fiscalía del Estado, el miedo de que los ladrones tomaran represalias en su contra lo hizo pagar la cantidad que éstos habían fijado. “Lamentablemente vivimos en un país donde alguien puede entrar y salir como si nada de la cárcel”, dijo.

Fue alrededor de un mes lo que transcurrió hasta que Alejandro recuperó su bicicleta. Y para llegar a ella incluso le pidió a unos amigos que le ayudaron a “comprarla”, pues él tenía miedo de que los ladrones ya lo tuvieran identificado.

Pero el hurto también le trajo nuevos hábitos. Por ejemplo, ahora el joven es más cuidadoso al salir a la calle para evitarse otro atraco. “Suelo voltear a ver a todos lados cuando salgo de mi casa. También estoy en planes de comprar un seguro para mi bicicleta”.

La Colonia Chapultepec Country, donde a él le robaron, es una de las zonas que la Comisaría de Guadalajara tiene identificadas como de alta incidencia en ese delito.

En lo que va del año solo tres personas han sido procesadas. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Internet, casas de empeño y tianguis, el destino del “botín”

Cuando Isaac Meza se dio cuenta de que le robaron su bicicleta, afuera de una clínica del IMSS en la Glorieta de la Normal, se dispuso a encontrarla en los puntos de venta en internet. “Me la robaron a las 12 del día y la publicaron, para venderla a través de las redes sociales, a las seis de la tarde”, comentó.

Él mismo contactó al “vendedor”, con quien acordó reunirse en una tienda de conveniencia ubicada por el Estadio Jalisco. Había gastado seis mil pesos en su bici y los ladrones se la vendían en cuatro mil 500. Pero gracias al apoyo de sus familiares y de la Policía de Guadalajara pudo recuperar su vehículo el mismo día en el que se lo quitaron.

Miguel Castellanos, comisario de la Región Uno de Guadalajara, dijo que las personas que han detenido por robo de bicicleta les han reconocido que estos vehículos son vendidos en tianguis, ofertados a través de redes sociales o llevados a casas de empeño. “Ya le hicimos de conocimiento a la Fiscalía para que sea la Policía Cibernética la que se encargue”, comentó.

Daniela Bravo fue otra víctima. A ella le robaron su bicicleta y un mes después, gracias a una publicación en Facebook, logró recuperarla. “Un muchacho me comentó que la había visto. Fui a darme una vuelta a la zona y, a la tercera, la encontré. El muchacho que la tenía me dijo que la había comprado en el tianguis El Baratillo”.

Elton Osorio, del colectivo GDL en Bici, aseguró que entre la comunidad ciclista ya tienen detectada esta problemática. “Muchas se venden en casas de empeño, otras en el baratillo, otras en tianguis y otras en internet”, comentó.

Para prevenir estos robos, el activista propuso que es necesario instalar más ciclopuertos en lugares visibles y, además, pidió a las autoridades vigilar los canales de venta de estos artículos robados y formular programas específicos para detener a los ladrones.

Paga 300 pesos por mes para asegurar su unidad

Debido a la inseguridad que Horacio Venegas percibió en el fraccionamiento donde vive, en el que, afirma, se han robado varias bicicletas, decidió contratarle un seguro a su vehículo no motorizado.

“La bicicleta es algo muy sencillo de robar. La que yo utilizo es una de montaña y cuesta como 16 mil pesos; al final se convierte en una pequeña inversión que hay que asegurar”, comentó.

Desde mayo, Horacio ha pagado 300 pesos por mes a la empresa aseguradora. Y aunque la cobertura sólo aplica en caso de robo con violencia, afirmó que se siente “respaldado” por una institución para, en caso de sufrir este delito, “no perder lo invertido y gastar de nuevo”.

Le quitan MiBici; pagará mil pesos

A Diego Iván le robaron una unidad de MiBici. Estacionó la bicicleta afuera de un negocio ubicado en la calle Mezquitán, en el Centro tapatío, y entró a comprar. Recuerda que el robo sucedió en cuestión de segundos y, por este incidente, tendrá que pagar al menos mil pesos de deducible a la empresa.

Zonas de alta incidencia de robo:

Chapultepec

Centro Histórico

Colonia Independencia

Reportes de robo de bicicletas en Guadalajara 2016 55 2017 39 2018 40 2019* 15 Total 149 *Hasta mayo de este año

Casas de empeño, internet y tianguis son los destinos de las bicicletas robadas. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Sólo uno de cada 10 edificios municipales tiene ciclopuertos

De 2017 a la fecha, el municipio de Guadalajara ha instalado ciclopuertos en 60 edificios municipales. De acuerdo con la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, en total hay 522 edificios administrados por el municipio. Es decir, sólo uno de cada 10 tiene colocado uno.

Los estacionamientos para bicicleta fueron instalados por la empresa BKT Mobiliario Urbano, que fue contratada por la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio.

"Hemos detectado que (los ladrones) aprovechan un descuido de los ciudadanos o toman bicicletas que no dejan bien aseguradas". Franquiel Carrillo, vocero de la Comisaría de Guadalajara.

Esa Dirección también donó 21 ciclopuertos a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a la Escuela Superior de Educación Física del Estado y al Parque de Bolsillo Prisciliano Sánchez.

De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, las autoridades que se encargan de la administración de edificios públicos están obligadas a gestionar que en esas instalaciones públicas “se realicen las modificaciones necesarias para contar con lugares seguros, suficientes y preferenciales para el estacionamiento de bicicletas conforme a la norma técnicas y demás disposiciones legales aplicables”.

Recomendaciones para evitar robos

Candados: Una de las recomendaciones del colectivo GDL en Bici para evitar robos de bicicleta es que adquieran candados y “U-locks”, comentó Elton Osorio, integrante de este colectivo.

Una de las recomendaciones del colectivo GDL en Bici para evitar robos de bicicleta es que adquieran candados y “U-locks”, comentó Elton Osorio, integrante de este colectivo. Ciclopuertos: El activista también sugirió asegurar las bicicletas en ciclopuertos de calidad y anclados al piso. “También es importante evitar ponerlas en lugares muy escondidos; eso le facilita a los ladrones robarlas”.

El activista también sugirió asegurar las bicicletas en ciclopuertos de calidad y anclados al piso. “También es importante evitar ponerlas en lugares muy escondidos; eso le facilita a los ladrones robarlas”. Infraestructura El colectivo también recomendó no anclar las bicicletas a “cosas que se puedan romper fácilmente, como árboles delgados o barrotes”.

Confianza: El Comisario de la Región Uno de Guadalajara, Miguel Castellanos, pidió a la ciudadanía confiar en la autoridad y acercarse a ella en caso de que una persona a bordo de una bicicleta se sienta perseguida o en peligro.

El Comisario de la Región Uno de Guadalajara, Miguel Castellanos, pidió a la ciudadanía confiar en la autoridad y acercarse a ella en caso de que una persona a bordo de una bicicleta se sienta perseguida o en peligro. Denuncia: También pidió a los ciudadanos reportar en caso de robo de algún vehículo no motorizado. “Para tener herramientas y trabajar de manera coordinada y dirigida a favor de ellos”.

También se llevan las de MiBici

En febrero pasado, la Policía de Guadalajara informó que al menos dos bicicletas con reporte de robo del programa MiBici fueron recuperadas por la Policía de Guadalajara.

El primer hurto ocurrió el 19 de febrero. La bicicleta se recuperó con la ayuda de un vehículo Twizy y, de acuerdo con dos oficiales que patrullaban la zona de la Avenida Revolución, dos personas arrojaron el vehículo entre las calles 5 de mayo y 29 de enero, en el Barrio de Analco. Sólo uno de los implicados fue capturado.

El segundo aseguramiento fue el 25 de febrero. Policías de Guadalajara detuvieron a un individuo, quien circulaba con una unidad de MiBici con reporte de robo, en los cruces de la Calle 5 de Febrero y González Gallo.

La persona que iba a bordo no iba a ser detenida, pero los oficiales se percataron que había pintado el costado de la bicicleta. Al verificar el número económico confirmaron que ésta había sido robada.