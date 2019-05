Jalisco, el primer lugar en inversión para los ciclistas

A nivel nacional, Jalisco fue el Estado que más invirtió recursos federales en proyectos ciclistas entre 2013 y 2017, de acuerdo con el documento “Anatomía de la Movilidad en México”, realizado por instituciones federales e internacionales.

El análisis revela que Jalisco invirtió 374 millones 738 mil 884 pesos en movilidad no motorizada. El gasto sumado de los otros 31 estados del país es de 291 millones de pesos; es decir, 77.8% de lo que por sí sólo destinó la Entidad.

“La situación es tan grande que esta inversión, aunque está bien, es relativamente poca para tener un sistema que incentive el uso de la bici con infraestructura, programas y equipamiento”.

De acuerdo con Yeriel Salcedo, integrante del colectivo GDL en Bici, esta inversión es para celebrarse y representa “el resultado de la incidencia y de la participación ciudadana de mucha gente que ha estado impulsando el uso de la bicicleta como medio de transporte desde hace 12 años”.

Víctor Clavellina, director de Estudios y Proyectos Viales en la Secretaría de Transporte, aseguró que “esta administración está convencida de que se necesita consolidar una red de infraestructura ciclista que nos permita generar una alternativa real de modo de transporte”.

De acuerdo con el documento, Jalisco también fue el Estado que más gasto público federal hizo en proyectos de movilidad sustentable: 41% del total (2013 a 2017). Además, figura entre los que más invirtieron en proyectos para los peatones.

La SIOP afirma que la ciclovía de la Avenida Ávila Camacho estará concluida en, máximo, cuatro semanas. EL INFORMADOR / G. Gallo



Aun sin terminar, estrenan ciclovía en Ávila Camacho

A pesar de que la ciclovía de la Avenida Ávila Camacho aún está inconclusa, los ciclistas ya la utilizan para desplazarse. En enero, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) anunció el cierre parcial de carriles, por lo menos durante cuatro meses, para la construcción de esa ciclovía y otras obras por la arteria, así como en Laureles, Revolución y Tonalá.

Félix Valdés, quien circula por esta vialidad en bicicleta desde hace tres años (y quien se siente más seguro al recorrerla desde que está la ciclovía), comentó que urge colocar los señalamientos para que los carros la respeten. “Muchas personas saben que no se deben de parar aquí y lo siguen haciendo. Tampoco los muros tienen cintas reflejantes”, agregó.

La SIOP reportó que la obra lleva 63% de avance. En un recorrido que este medio realizó por la avenida, se constató que hace falta colocar señalamientos, como lo establece el Reglamento de Movilidad. Además, no todos los sólidos para proteger a los ciclistas están colocados, y en algunos tramos ni siquiera está pintada la línea para segregar el carril de uso exclusivo para ciclistas.

Diego también circula en bicicleta para ir a trabajar y a la escuela por los 4.5 kilómetros de ciclovía que siguen en construcción. “Ahorita no me siento seguro transitando por aquí: los carros no respetan y se suben”. El joven también aseguró que se sentiría más seguro si estuvieran colocados todos los bolardos a lo largo de la ciclovía.

Durante el recorrido se platicó con los trabajadores de la obra, quienes reconocieron que en algunos puntos hace falta pintar la ciclovía y colocar las jardineras y sólidos que protegerán al ciclista, así como colocar las cintas reflejantes y pintar las “caja-bici”.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 123.4 kilómetros de ciclovía construidos durante la administración anterior. Con estas nuevas vialidades se agregarán 6.6 kilómetros más a la infraestructura ciclista de la ciudad.

Reconocen falta de mantenimiento

Víctor Clavellina, director de Estudios y Proyectos Viales en la Secretaría de Transporte, reconoció que algunas de las ciclovías de la ciudad requieren mantenimiento. “Ya contamos con algunas a las cuales ya tenemos detectadas con graves desperfectos”, comentó.

El funcionario aseguró que ya existe un diagnóstico de la infraestructura ciclista y un mapeo de las ciclovías que es necesario intervenir. Una de ellas es la que está ubicada en la calle 8 de Julio.

De acuerdo con el funcionario, los reportes de las fallas de las ciclovías llegan a la Secretaría de Transporte mediante redes sociales. “Las dependencias como la Secretaría de Transporte y el Imeplan son arrobadas constantemente por estos obstáculos o daños que tiene la infraestructura”, agregó.

Sobre el accidente que ocurrió la semana pasada en la ciclovía de Ávila Camacho, en donde un automóvil volcó presuntamente a causa de un bloque de concreto para segregar ese espacio exclusivo, Clavellina explicó que aún están valorando los factores que incidieron en el siniestro.

A raíz de este accidente se ordenó colocar señalamientos de obra y también “se hicieron recorridos para identificación de puntos de riesgo para inhibir que se vuelva a repetir esta circunstancia, y también empezar los análisis de cuáles fueron los factores de riesgo que incidieron en el accidente”, comentó.

En la ZMG hay cerca de 130 kilómetros de ciclovías. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Fijan plazos para terminarlas

David Miguel Zamora, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, aseguró que la ciclovía de Ávila Camacho estará concluida en cuatro semanas. También afirmó que las de Revolución y Laureles estarán listas entre cuatro y siete semanas, respectivamente.

Por su parte, Víctor Clavellina, de la Secretaría de Transporte, comentó que sobre la ciclovía de Ávila Camacho resta terminar la segregación del tramo número dos, que está ubicado en Zapopan, y comenzar con la zona Sur hacia La Normal.

En la Avenida Revolución también hay un trabajo en las banquetas “que está por terminar y entonces ya inician con los trabajos de segregación de la ciclovía”, comentó.

El funcionario también puntualizó que en la ciclovía de Belenes faltan “detalles menores”, como señalamientos faltantes y colocar dispositivos de control de velocidad.

Lo que resta por concluir

Ávila Camacho

Segregar el tramo que está en el municipio de Zapopan, colocar los sólidos para proteger la ciclovía, pintar las “caja-bicis “y pintar la ciclovía. La SIOP proyecta que esta obra estará concluida en cuatro semanas.

Avenida Revolución

Aún no inician los trabajos de la ciclovía. Una vez terminadas las obras de las banquetas en esta intervención, se segregará el carril exclusivo para ciclistas. La SIOP proyectó que esta obra estará terminada en un mes.

Belenes

Resta colocar los señalamientos horizontales y verticales faltantes, así como los dispositivos de control de velocidad.

Apoyo al ciclista

Jalisco erogó más de 374 millones de pesos en proyectos ciclistas entre 2013 y 2017. Fue el Estado que más invirtió en esa arista a nivel nacional; ni siquiera el gasto que hicieron todos los estados del país unidos en el mismo periodo alcanza esa cantidad.