Rutas 45 y 142, las más peligrosas para ciclistas

Mauricio tenía apenas 13 años cuando fue atropellado por una unidad de la ruta 45. Murió en 2009 bajo las llantas de ese automotor. Y desde entonces, el colectivo Bici Blanca registra las muertes de ciclistas en accidentes viales; el de Mauricio es el tercer caso en su base de datos.

Desde que Bici Blanca inició sus registros, y hasta la fecha, 241 ciclistas han muerto a causa de un accidente en la vía pública; 74 de ellos (30.5%) sufrieron accidentes en donde el transporte público estuvo involucrado.

Las rutas que el colectivo ha logrado identificar como las más reincidentes en la última década son la 45 y la 142; entre ambas suman 10 casos. Pero en los últimos tres años, el Macrobús y las rutas de la empresa River están en el primer lugar, cada una con dos fallecimientos.

“suelen no estar sensibilizados, no tienen los conocimientos necesarios para saber cómo mover un vehículo de ese tamaño, que por supuesto tiene sus restricciones visuales y de movimiento. Los conductores muchas veces no se dan cuenta cuando atropellan a alguien”.

Getsemaní López, integrante del colectivo, comenta que el transporte público tiene una alta incidencia en mortalidad de ciclistas porque los choferes “suelen no estar sensibilizados, no tienen los conocimientos necesarios para saber cómo mover un vehículo de ese tamaño, que por supuesto tiene sus restricciones visuales y de movimiento. Los conductores muchas veces no se dan cuenta cuando atropellan a alguien”. Sin embargo, celebra que ya existan capacitaciones para sensibilizarlos.

La activista coincide con Yeriel Salcedo, integrante de GDL en Bici, quien agrega que las condiciones laborales de los conductores sí influyen en la muerte de ciclistas. “Los traen en dinámicas que los distraen de la conducción del vehículo. Hasta para cuestiones básicas como tener espacios para ir al baño hacen que tengan un manejo muy imprudente”.

Este medio realizó un recorrido por las dos rutas de mayor incidencia en muertes de ciclistas. Allí se observó que, en el caso de la ruta 142, el chofer jugaba carreras con otro operador de la misma ruta. Ambos rebasaron los 30 kilómetros por hora en una vialidad con preferencia ciclista. Además, dos personas que vieron acercarse a la unidad detuvieron su andar y esperaron a que ésta se fuera para seguir con su camino.

Un chofer de la ruta 45, quien pide que su nombre no se revele, reconoce que todas las cosas que hace un operador sí influyen en los accidentes que se pueden tener tanto con ciclistas como con peatones y automovilistas. “El tráfico, el cobro, boletear… a uno se le juntan esas cosas y son distracciones”.

Carreteras, las zonas de la ciudad con más accidentes de ciclistas

De acuerdo con el mapa de ciclistas lesionados que realizó en 2017 la Secretaría de Movilidad de Jalisco, la Carretera a Chapala y la Carretera a Tesistán son las dos vialidades “de alta jerarquía” en las que los ciclistas sufren más accidentes mortales.

Un camino de estas características debe estar diseñado para que las personas que viven en la ciudad hagan viajes de un municipio a otro, de acuerdo con la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Adriana Olivares.

Según la especialista en movilidad, “en estas vialidades no deberían hacerse recorridos en bicicleta”. Sin embargo, reconoce que al no existir un transporte público de calidad, las personas que utilizan la bicicleta para moverse en la ciudad son orilladas a tomarlas como ruta.

“Se supone que las bicicletas nos deberían de ayudar a hacer trayectos distritales, y si se va a hacer un medio de conexión con otro sistema de transporte deberían haber estaciones intermodales que ayuden a dejar la bicicleta y tomar otro medio de transporte”

“Se supone que las bicicletas nos deberían de ayudar a hacer trayectos distritales, y si se va a hacer un medio de conexión con otro sistema de transporte deberían haber estaciones intermodales que ayuden a dejar la bicicleta y tomar otro medio de transporte”, agrega.

Para la académica, esa es la modalidad “ideal” para que los accidentes reduzcan, aunque a su vez advierte que en la metrópoli existen omisiones importantes como la falta de cultura vial entre los ciudadanos, que no hay infraestructura ciclista interconectada y una mala cobertura del transporte público.

“Es una bomba de tiempo para que haya más accidentes contra la población más vulnerable, que son los peatones y los ciclistas”, señala.

De acuerdo con datos de Bici Blanca, 72% de los ciclistas registrados en su base de datos se ha accidentado en vialidades como avenidas, carreteras y el Periférico.

En febrero, el colectivo observó que, de los últimos 11 ciclistas fallecidos, siete fueron a causa del transporte público, y por ello inició una nueva campaña de presión a través de redes sociales. Como respuesta, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó dos talleres de sensibilización con choferes.

Dichos talleres se hicieron a mediados de febrero. Los choferes vivieron en carne propia lo que se siente cuando un camión pasa cerca de un ciclista. Los operadores de la ruta 45, de las que registran mayor incidencia en muertes, participaron en una de estas sensibilizaciones.

El activista Yeriel Salcedo comenta que hay más talleres previstos con los operadores tanto de ruta empresa y como con concesionados.

“Sin identificar; tenía 40 años”

En los cruces de las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Jardines de San Francisco cuelga una bicicleta blanca en lo alto de un poste de luz. “Sin identificar, 40 años, 14/01/16”. En el rin de la llanta de atrás está amarrado un ramo de flores y también una cruz blanca.

Un comerciante recuerda ese día: el 14 de enero de 2016, y también que el hecho pasó durante la madrugada. Él salió a abrir su negocio a las siete de la mañana y vio al ciclista. “Allí, tirado. Su esposa estaba junto con él pero a ella no le pasó nada. Seguido los veía pasar por aquí”.

Bici Blanca registró el caso de este hombre de 40 años en la base de datos que alimentan con notas periodísticas. El expediente confirma que fue la ruta 45 la que lo atropelló.

La solemnidad de la bicicleta colgada contrasta con la risa de dos niños, quienes pasan junto a ella mientras juegan a perseguirse sobre sus bicicletas en la calle.

La ruta 45 también cobró la vida de Mauricio, un niño que fue atropellado cuando tenía apenas 13 años. Una vendedora de flores recuerda haberlo visto pasar varias veces sobre Belisario Domínguez. El menor trabajaba en un taller mecánico. También recuerda que fue a auxiliarlo cuando escuchó que la gente gritaba, y que no alcanzó a llegar.

El caso de Mauricio fue el tercero que documentó el colectivo Bici Blanca. El 6 de mayo se cumplirán 10 años de su accidente.

Alerta por decesos

7 ciclistas han muerto en 2019 en accidentes viales.

3 fallecidos en percances donde hay unidades del transporte público.

2 en donde se involucraron camiones de carga.

1 atropellado por un taxista.

1 en el que no se ha identificado la causa.

Fuente: Bici Blanca

Rutas con mayor incidencia (2009-2019) Ruta 45 5 Ruta 142 5 Macrobús 2 Rutas River 2

Fuente: Bici Blanca

Avalan nuevo plan de movilidad

Líderes transportistas de distintos sindicatos apoyaron al Gobierno del Estado en su nuevo plan para optimizar el modelo de transporte, pues, en su opinión, el modelo ruta-empresa no se logró en la administración pasada debido a la “poca apertura” en el tema de imposición de empresas para el sistema de pago electrónico.

“Piso parejo”, la exigencia del gremio de transportistas

A finales de marzo, el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ) pidió que ciclistas y transportistas también sean responsables al involucrarse en accidentes, y que “todos seamos medidos con la misma vara”.

Arnoldo Licea González, secretario general del SATAEJ, llamó al Congreso del Estado a retomar una iniciativa que la misma organización impulsó en 2017 para incluir al reglamento un catálogo de responsabilidad vial para peatones y ciclistas que participen directa o indirectamente en un incidente vehicular.

Solicitó que haya concientización para que choferes, conductores particulares, ciclistas y peatones asuman su responsabilidad al transitar por la vía púbica. Dijo que son “minoría” los conductores que realizan un mal trabajo.

Cursos de sensibilización

Requisito Para obtener la licencia de chofer de transporte público, los interesados tienen que pagar entre mil y mil 500 pesos por un curso de sensibilización que dura entre 72 y 80 horas. Son impartidos por nutriólogos y psicólogos.

Periodo Anteriormente, los cursos se impartían cada año, pues, para renovar la licencia (cuyo periodo en activo es de cuatro años) les pedían tener cuatro cursos en su expediente. Sin embargo, ahora sólo piden uno.

Visión El Gobierno del Estado ha fijado tres acciones para mejorar el servicio de transporte en el sexenio: Recuperar la rectoría y el orden del transporte este año; reordenar las rutas antes de 2021 y cerrar el periodo de Gobierno (2024) con un modelo de tecnologías limpias.

¿Viaja en bici? ¡Protéjase!

Tome todo el carril; no se orille a la extrema derecha.

Evite a toda costa circular en sentido contrario.

Guarde una distancia de, al menos, 1.5 metros de los autos estacionados.

Mire constantemente hacia atrás.

Fuente: Manual de Ciclismo Urbano de Jalisco.