Dañada, la mitad de ciclovías; alistan inversión

La mitad de las ciclovías que existen en el Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra en mal estado: presenta fallas en su superficie de rodamiento, no tiene balizamiento correcto o cuenta con equipo de protección dañado, como bolardos o letreros caídos. Para revertir la situación, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) anuncia hoy una inversión para el mantenimiento correctivo y preventivo en los 123.24 kilómetros de rutas ciclistas, así como en los 84.4 kilómetros de los carriles prioridad (triángulos, cajas verdes o señalética vertical) ubicados principalmente en los polígonos donde opera el programa de MiBici.

Mario Silva, titular del Imeplan, detalla que la nueva Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, aprobada por los municipios, se encargará del mantenimiento de las ciclovías. “(Hoy) vamos a presentar una primera etapa que tiene la meta de construcción y de mantenimiento”.

Por su parte, la coordinadora de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, Patricia Martínez, detalla que de los 123.24 kilómetros de ciclovías, 40% está en mal estado, y de los 84.4 kilómetros de los carriles prioridad, 58% está en malas condiciones (ambos indicadores revelan que la mitad de la infraestructura está en malas condiciones).

Algunas ciclovías que tendrán prioridad en la rehabilitación son las ubicadas en las avenidas Federalismo, 8 de Julio y Washington. Mario Silva acentúa que la ruta de Federalismo, diseñada sobre la banqueta, presenta deficiencias en su trazo.

En 8 de Julio darán atención a la parte de Tlaquepaque, mientras que en Washington se enfocarán en mantenimiento preventivo, debido a que es una vialidad con transporte de carga pesada.

Ante aumento de ciclistas reforzarán equipo de MiBici

Antes de una ampliación de estaciones del programa MiBici, el Gobierno del Estado proyecta fortalecer el sistema existente, lo cual se logrará con el presupuesto de 72 millones de pesos que se tiene para este año. El único crecimiento será en el parque vehicular para alcanzar las casi tres mil unidades.

La coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, informa que actualmente se cuenta con 274 estaciones y dos mil 446 bicicletas. Se proyecta que en este año se adquieran otras 512 bicis, debido al crecimiento de usuarios que se registró durante los dos primeros meses del año tras el desabasto de gasolina.

Las bicicletas se comprarán con la bolsa de 17 millones de pesos que se proyectó para reforzar el programa, que incluye la adquisición de seis unidades de rebalanceo para alcanzar un total de 20. El resto del presupuesto se destinará para la renta del centro de operaciones (en Guadalajara y Zapopan), la licencia de software para estaciones y el pago de operadores.

El titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez, destaca que se tiene que capacitar al personal operativo. “Hay algunas innovaciones que el operador ha estado haciendo, como el famoso ‘bici valet’, que es una suerte de valet parking de bicicletas en el que las estaciones que tienen más demanda de bicicleta, como las del Centro, La Minerva y el ‘Parque Rojo’, cuando ya no caben las bicicletas para estacionarse ahí, las reciben con otro remolque de bicis y en ese momento hacen ellos el rebalanceo y la recepción”.

Las autoridades decidieron fortalecer el programa debido a las estadísticas que han dado a conocer algunos colectivos como Bicicleta Blanca, el cual reporta que en las zonas de Mibici disminuyeron hasta 50% los siniestros fatales. “Creemos que es importante que el programa se amplíe; sin embargo, se debe conectar y debe ser seguro”.

Apunta que el programa tendrá un cambio de imagen, que estará alineada a todo el modelo de transporte, “porque lo que se pretende es que MiBici esté también integrada con la tarjeta de pago electrónico y que tengamos con la bicicleta pública un sistema de transporte individual, pero que alimenta a su vez al transporte masivo y al transporte colectivo”.

De todos estos procesos se hará cargo la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que está por crearse. Será precisamente la responsable de lanzar la nueva licitación para elegir a la empresa que operará la red de MiBici, debido a que el contrato con la empresa BKT venció en diciembre pasado. Posteriormente se le otorgó una prórroga por cuatro meses que, de acuerdo con Silva, está por vencer. “Puede ser otra (empresa), pero han dado buenos números. Ha funcionado de forma adecuada con BKT. Dependerá (también) de la evaluación externa que tenemos”.

Prevén sistema integrado de pago

Sobre la utilización de una tarjeta de MiBici que sirva para todos los sistemas de transporte en la ciudad, Mario Silva menciona que presentaron un proyecto al respecto ante la Embajada Británica. “El 15 de mayo nos anuncian si vamos a obtener ese recurso para que funcione como en Londres, que tiene todos los sistemas integrados”.

Expresa que el reto ha sido el tema de la compatibilidad de los datos. Aunque ya se había hecho un esfuerzo en la administración anterior, y se supone que enlazaba la tarjeta de InnovaCard con la llave de MiBici, aún faltan adecuaciones. Mario Silva dice que no opera de forma correcta, por lo que trabajan en ello.

“En el caso de nosotros es cómo haces que los datos sean compatibles con un medio de pago y la llave de MiBici. Ese es un asunto relativamente sencillo, pero si no está la arquitectura del software y la tarjeta de pago electrónico no podemos avanzar”.

MiBici

6.47 viajes diarios por bicicleta.

16 vehículos de rebalanceo.

274 estaciones.

Mil 425 viajes diarios por estación.

2 mil 446 bicicletas.

6 mil 759 vehículos circulan junto a una estación diariamente.

Podrían ingresar 50 millones con patrocinios

A pesar de que el programa MiBici continuará siendo subsidiado por el Gobierno del Estado, se mantienen las negociaciones para que parte de su operación sea cubierta con los ingresos que se obtengan de patrocinadores, que pudieran ser de hasta 50 millones de pesos anuales.

De acuerdo con el titular del Imeplan, con esta medida se estaría replicando el modelo bajo el cual funcionan los programas de bicicleta pública en otras ciudades del mundo.

“Que generalmente son bancos (los patrocinios), con la intención de tener recursos adicionales para la operación y la ampliación de las estaciones en 2020. Eso todavía no está cerrado, hemos estado platicando con algunos bancos. No se pretende publicidad (variada), sino simple y sencillamente una sola institución. Es lo que estamos revisando”.

Aclara que el patrocinio sería un plus o un excedente en el presupuesto global del programa, pues toda la operación de MiBici, incluido el crecimiento que tuvo en 2018, está garantizada con el subsidio de 72 millones de pesos que autorizó el Gobierno del Estado para este año.

Por ello, se estima que con los patrocinios pudieran ingresar esos 50 millones de pesos al año. Sin embargo, remarca que depende del acuerdo al que se llegue con las empresas y el tipo de publicidad que se pueda manejar.

Mario Silva agrega que la propuesta que recibieron fue por 42 millones de pesos. “Están discutiéndola todavía en la institución bancaria con la que se estaba trabajando”.

Debido a que estos recursos representan casi 60% del subsidio que se tiene para este año por parte del Ejecutivo estatal, acentúa que es importante considerar el tema, “porque el programa genera ingresos propios también por la membresía, pero no es significativo en relación a la operación del programa, no es ni el 5% de lo que podría generar el programa”.

Membresías

En 2018 se captaron alrededor de cinco millones de pesos por la compra de membresías por parte de los usuarios de Mibici.

Conectarán a los centros históricos

El programa MiBici funciona en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, a través de 274 estaciones de servicio. Mario Silva explica que no se puede pensar en una ampliación si no crean redes seguras para el tránsito ciclista.

Por eso informa que la expectativa es mejorar la conectividad en los municipios, como en Tonalá, donde no hay estaciones.

Dice que, por ejemplo, tras la construcción de la ciclovía de Ávila Camacho se espera un mejor funcionamiento en Zapopan, donde los números de viajes son bajos.

“Porque permitirían conectar el Centro de Zapopan con el Centro de Guadalajara. Sí creo que podemos decir que una meta es conectar los centros históricos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, con infraestructura ciclista”.

Por ese motivo, en el anuncio de hoy proyectan la construcción de ciclovías en otras zonas de la metrópoli.

“Ya no en el Poniente, ni en el Centro, sino justamente en municipios que tienen rezago. Si logramos consolidar esa parte, pudiéramos decir que, al menos hasta 2021, los centros históricos estarán conectados para viajes ciclistas”.

Agrega que hay peticiones para que el programa crezca hacia Tonalá y Tlajomulco, por parte de los presidentes municipales. “La respuesta es sí, podremos llegar, pero primero construir las ciclovías que permitan conectar el sistema”.

Indica que otro trabajo a realizar será la armonización técnica de las rutas ciclistas en la ciudad, que ha cambiado en los últimos 10 años.

Tras desabasto de combustibles, crecen viajes

El problema de desabasto de gasolina que se registró en enero pasado provocó un crecimiento de 60% en la demanda del programa MiBici. Aunque se reporta una baja en los últimos dos meses, el titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, aclara que esta situación dejó un aumento de hasta cuatro mil viajes diarios.

Previo a la falta de combustible, el programa de bicicleta pública tenía un promedio de 11 mil viajes diarios, pero actualmente se realizan 15 mil 65. En cada estación se realiza un promedio de mil 425 viajes diarios.

“Alrededor de 50% se quedó como usuario del sistema tras el desabasto… eso es positivo. La mejor campaña de promoción de la bicicleta fue el desabasto de combustible porque el sistema iba creciendo paulatinamente, pero no tenía unos picos tan exponenciales de nueva gente o de nuevos usuarios. Síl, aumentaron los viajes en usuarios que ya estaban cautivos, pero este pico lo dio totalmente el desabasto”.

Las estaciones que han presentado mayores problemas ante el aumento de usuarios son: La Minerva, “Parque Rojo” y algunas del Centro. Sin embargo, aclara que el sistema está funcionando en niveles adecuados.

Acentúa que la hora de mayor demanda es por la tarde, “aunque por la mañana también tenemos muchos usuarios que usan la bicicleta por trabajo o para ir a la escuela. Hay un flujo importante de peatones que van y toman la bicicleta en los horarios de la tarde y también hay una respuesta positiva en la noche”. Incluso, el programa registró también un crecimiento en el horario de uso, pues se extendió hasta las 22:00 horas. “Esto es un indicador nuevo. En general, antes del tema de la gasolina estábamos con viajes importantes hasta las 19:30 y 20:00 horas, pero se ha extendido prácticamente hasta las 22:00 horas la operación”.

Subraya que, por ello, es necesario planear un crecimiento ordenado de MiBici, pues si bien el año pasado tuvo una ampliación atípica con la bolsa de 100 millones de pesos para aumentar el número de estaciones, no se garantizó su adecuado funcionamiento. “No puedes ampliar estaciones si no amplías ciclovías. No puedes ampliar estaciones si no amplías carriles preferenciales”.

Insiste en que no tiene sentido seguir creciendo las estaciones en el Municipio de Guadalajara si no se conectan y amplían las estaciones del resto del área metropolitana. Por eso hoy se anuncia el proyecto y la inversión.

Alistan Agencia de Infraestructura para la Movilidad

Debido a que los Ayuntamientos ya aprobaron la celebración de un convenio para la creación de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, ya sólo falta que sea aprobada en sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), la cual se desarrollará la próxima semana.

Una vez que sea autorizada, la agencia podrá iniciar el proceso de migración de responsabilidades sobre los contratos de algunos programas, como el de MiBici, las fotomultas, la operación de semáforos y la contratación de servicios. Y se convertirá en un sujeto obligado en materia de transparencia.

En el tema de contratación de servicios, la agencia será responsable del diseño de las ciclovías, la aplicación del programa de vías ciclistas, el mantenimiento de la red actual y los proyectos de la construcción de la nueva red ciclista para cumplir con la meta que se anunciará este día y que tiene como base los 200 kilómetros que se proyectaron.

Mario Silva recuerda que, a más de 10 años del Plan Maestro de Movilidad no Motorizada (que contempla mil kilómetros), se han construido 123.24 kilómetros de ciclovías y 84 kilómetros lineales de carriles prioridad (de las zonas MiBici), como son Simón Bolívar y Guadalupe Zuno, entre otros.

Estos últimos, dice, fueron polémicos en un inicio porque la señalización no brindaba las medidas de protección necesarias, pues se requiere de más balizamiento. Ahora, enfatiza, el reto será definir cómo se aumenta la seguridad en los 84 kilómetros.

Aunque en noviembre hubo un mantenimiento general a la pintura y al balizamiento horizontal de las zonas de carriles prioridad, reconoce que este trabajo debe ser constante. “A los municipios nunca les entregaron los carriles prioridad de MiBici ni las zonas MiBici para la señalética vertical y horizontal. Ahora ese mantenimiento se hará desde la agencia y se establecerá un presupuesto permanente para esa parte y, también, para el mantenimiento y limpieza de las ciclovías que actualmente tenemos en la ciudad”.

Tlajomulco es uno de los municipios donde más trabajo se deberá realizar, pues es el que concentra la mayor red de ciclovías. “Ahí tenemos que, en muchas de las vialidades, los anchos de la sección son irregulares, no hay manera de tener una línea homogénea”.

Pretenden superar meta de Provici

Aunque la anterior administración prometió construir más de 200 kilómetros de ciclovías en la metrópoli, como parte del Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici), no se alcanzó la meta. Mario Silva, titular del Imeplan, recuerda que el plan maestro realizado en el año 2008 contemplaba más de mil kilómetros de vías en la ciudad.

La infraestructura en el Área Metropolitana de Guadalajara está integrada por 123.24 kilómetros de ciclovías y 84.42 kilómetros de carriles prioridad, como cajas verdes de preferencia ciclista y señalización vertical, entre otros elementos.

“Tenemos que trabajar en que, al menos, podamos superar el Provici, arriba de los 200 kilómetros. Es deseable llegar a los mil kilómetros del plan maestro de 2008, aunque también estamos haciendo una actualización”.

Explica que las ciclovías tienen diferentes características de seguridad, como el caso de Ávila Camacho.

“Recientemente despertó polémica por el vehículo que se volcó. Pero distintos elementos nos demuestran que si no hubiera estado ese componente hubieran arrollado a ciclistas, a peatones, incluso, como ha pasado en otros accidentes, el vehículo puede meterse en una finca y generar otro tipo de situación”.

Pese a que en un principio se criticó que los carriles prioridad no garantizaban el tránsito seguro de los ciclistas, ya que no existían elementos físicos para su protección, acentúa que se registró una reducción de 50% en los accidentes en esas zonas. “Puede ser por muchos factores, hasta la propia fotoinfracción desincentiva ciertas velocidades… o puede ser el elemento de ver a otro ciclista, o más ciclistas en una calle”.

Acepta que se necesita más balizamiento en esas rutas, que son calles de prioridad ciclista de acuerdo con la Ley de Movilidad. Precisa que estos espacios no fueron entregados a los municipios, por lo que ahora la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad se encargará del mantenimiento. “El reto es cómo aumentamos la seguridad. A pesar de que en noviembre hubo un mantenimiento general a la pintura y al balizamiento horizontal de las zonas, con los carriles prioridad, es un trabajo que tenemos que hacer constantemente”.

Este mes, prueba piloto de bicicletas sin anclaje y patines eléctricos

Aunque la decisión final depende de los municipios metropolitanos, el titular del Imeplan estima que en este mes iniciarían con las pruebas piloto de bicicletas sin anclaje y patines eléctricos.

Recuerda que la puesta en marcha de este tipo de transporte se aprobó desde junio pasado. Sin embargo, aclara que para su funcionamiento se requiere que se cuente con calles balizadas, señalizadas y con polígonos de seguridad, como ya ocurre en las zonas de MiBici.

El esquema de bicicletas sin anclaje cuenta con tecnología basada en el “internet de las cosas, que incluye el monitoreo en tiempo real y de la unidad y anclaje digital” para dejarla al final de cada recorrido, por lo que ya no es necesario colocar la infraestructura física en las calles para depositar la bicicleta.

“Si un municipio quiere hacer ese trabajo, por mucho que se le ofrezca un porcentaje de ganancia por el cobro que se tenga de cada viaje. Tú necesitas tener un criterio técnico y con ellos hay que ajustar la norma… estás hablando de centros históricos que tienen calles adoquinadas o empedradas”.

La norma técnica que se tiene pendiente de publicar, puntualiza, ayudará a incorporar conceptos que no se tenían contemplados, entre éstos, los centros históricos de municipios como Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Zapotlanejo y Tlajomulco, que tienen mucha superficie adoquinada o empedrada, “y no es lo deseable para la circulación de una bicicleta o un patín eléctrico”.

Lo que se está buscando, añade, es considerar a los municipios que no cuentan actualmente con el programa de bicicleta pública.

La prueba piloto es para conocer si el programa será o no rentable.

Los principales inconvenientes que se tienen para su puesta en marcha son que no se cuenta con infraestructura adecuada porque las calles no conectan, o sus centros de población están aislados de vialidades principales, “eso necesitamos decírselo a los alcaldes”.

