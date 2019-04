Crece competencia para obtener recursos del Fondo Metropolitano 

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá este año mayor competencia para obtener recursos del Fondo Metropolitano.

El estudio de delimitación de zonas metropolitanas del país, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), aumentó de 59 a 74 estos perímetros que se disputarán una bolsa que se mantuvo en tres mil 300 millones de pesos.

Para Guadalajara, acceder es clave para concretar el Peribús.

En febrero pasado se publicaron los nuevos lineamientos. Ahora se obliga a las ciudades a conformar un Consejo para el Desarrollo Metropolitano que además de instancias estatales y municipales debe considerar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También se especifica que los apoyos se destinarán a proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de servicios básicos, movilidad urbana y espacios públicos.

El director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, afirmó que, pese a los cambios, el AMG tiene ventajas, pues cuenta con una metodología clara para revisar proyectos.

Recordó que el año pasado el Fondo tuvo un subejercicio de casi 60% porque hubo propuestas que no acreditaban el impacto metropolitano.

Aún está pendiente que se publiquen las reglas de operación que emita el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo.

En ellas se establecerán las disposiciones para su operación, los criterios para el ejercicio de los recursos, el procedimiento y requisitos para que las entidades puedan acceder a ellos, y lo relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

Fondo Metropolitano, clave para concretar el Peribús

Además del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el crédito contratado por la actual administración estatal, el proyecto del Peribús requiere acceder este año a recursos del Fondo Metropolitano.

El director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, señaló que existe un acuerdo entre los alcaldes de la ciudad para que se gestionen los trabajos relacionados con el Peribús. Adelantó que en la próxima sesión del Consejo Metropolitano se presentarán las propuestas.

Silva dijo que trabajan en la actualización del proyecto ejecutivo del Peribús. Respecto a la solicitud para que se ajuste y amplíe hasta Tonalá, comentó que hasta no tener el estudio completo y el análisis de la demanda no se podrán pronunciar sobre la posibilidad de modificar lo que se registró ante la Secretaría de Hacienda.

“El proyecto ejecutivo está por iniciarse y puede dar luces de cómo extender hacía el municipio de Tonalá la infraestructura. En el proyecto validado por Hacienda, que dejó la administración anterior, el Peribús no llega con infraestructura confinada hasta el centro del municipio. Hay un área de oportunidad con la actualización del proyecto ejecutivo para revisar si es posible”, explicó.

Sin embargo, aunque el acuerdo de los presidentes municipales sería apoyar la obra del transporte articulado, Silva reconoció que municipios como El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo han planteado proyectos de equipamiento de parques y áreas verdes que logren impactar directamente a sus localidades.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno del Estado, la pasada administración invirtió mil 456 millones de pesos en la pavimentación del Periférico. Actualmente tienen concreto 15.8 kilómetros de carriles centrales y están pendientes 25.76.

De los laterales tienen concreto 23 kilómetros y faltan poco más de 59. Para cubrir la pavimentación restante se requieren 854 millones de pesos.

Además, para la construcción y equipamiento de las 46 estaciones esperan 743 millones que aportará el Fonadin.

Impulsarán proyectos interestatales

Tras el reconocimiento de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, autoridades de ambas entidades perfilaron la lista de proyectos prioritarios que aspiran que concursen por los recursos del Fondo Metropolitano.

Arturo Dávalos Peña, alcalde vallartense, adelantó que entre otras obras consideraron la construcción del Puente Federación, para que sea una nueva vía de comunicación entre ambos municipios, pero también trabajos para el abasto de agua.

En materia de seguridad promoverán la conformación de un centro de monitoreo con red de cámaras de vigilancia.

Dávalos Peña dijo que, aunque sí se considera la promoción turística, el principal criterio para definir los proyectos fue beneficiar a la población de ambas localidades.

“Nosotros buscamos gestionar recursos para recortar esa brecha que existe entre el Vallarta que tiene todo y el que tiene muchas necesidades como agua, luz o drenaje. En eso estamos trabajando”, apuntó.

Añadió que otros planes en cartera es la mejora del transporte público entre los dos municipios.

Analizan ampliar área de Ocotlán

Ocotlán, Poncitlán y Jamay, que integran el Área Metropolitana de Ocotlán, formalizaron ante el Congreso del Estado la intención de integrar a Zapotlán del Rey a los trabajos coordinados.

La comisión legislativa de Gestión Metropolitana comenzó con los trabajos para apoyar a estos municipios a conformar el Instituto de Planeación de esta demarcación.

El presidente municipal de Zapotlán del Rey, Saúl Padilla Gutiérrez, justificó la intención de sumarse al Área Metropolitana. Dijo que las poblaciones mantienen una constante interacción.

“Es una necesidad integrarnos, tenemos muchas cosas en común; muchos estudiantes van del municipio todos los días al centro universitario. Creo que sumarnos va a beneficiar a los municipios”, expuso el primer edil.

Por su parte, Paulo Gabriel Hernández Hernández, quien encabeza la administración de Ocotlán, destacó la necesidad de trabajar en la coordinación para mejorar en la prestación de servicios y en la elaboración de proyectos. Lamentó que cada año han accedido a menos recursos del Fondo Metropolitano, pues pasaron de recibir 39 millones en 2013 a tres millones el año pasado.

Los alcaldes señalaron como prioridad para la región mejorar el transporte para los estudiantes que acuden al Centro Universitario de la Ciénega.

En materia ambiental, indicaron que es necesario reforzar la atención a las afectaciones por la contaminación de los ríos Santiago y Zula.

Operación de la bolsa

Reparto Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinarán a los siguientes rubros: proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana y espacios públicos.

El Fondo se empleará en la elaboración de evaluaciones de costo y beneficio o estudios de preinversión, para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de infraestructura en el ámbito regional y urbano. Participación Para la determinación de los proyectos de infraestructura que se someterán a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso, los gobiernos estatales, vía el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, deberán observar criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental.

El Comité Técnico del Fideicomiso aprobará los programas y proyectos de infraestructura propuestos por los Consejos que cumplan con lo previsto en los lineamientos. Sinergia Se integrará un grupo de trabajo en el que participarán representantes de cada una de las secretarías que integran el Comité Técnico. Los miembros del grupo analizarán, valorarán y harán la prelación de los programas y proyectos de infraestructura.

Acatlán, con pocas expectativas

El municipio de Acatlán de Juárez se sumó a la ciudad luego de que lo incluyó el estudio de delimitación de zonas metropolitanas del país. ESPECIAL

El municipio de Acatlán de Juárez aún no tiene un proyecto definido para buscar acceder a recursos del Fondo Metropolitano y estrenarse como el décimo integrante del Área Metropolitana de Guadalajara.

Somos nuevos, estamos empezando; nos falta tener conocimiento de muchas de las acciones que debemos hacer, pero tenemos que prepararnos e ir avanzando lo más rápido posible. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, alcalde de Acatlán de Juárez.

El presidente municipal, Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, señaló que su prioridad es actualizarse y ponerse al corriente para sumarse a los organismos de coordinación metropolitana.

El alcalde negó que se encuentren en desventaja en comparación con los otros ayuntamientos metropolitanos y explicó que el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) les ofreció respaldarlos en todo el proceso de integración.

“Yo no lo veo así, yo veo que nos están incluyendo para ser parte importante; no hay un municipio que no sea importante, todos participamos. Nosotros tenemos que agarrar el ritmo y estar a la par con ellos para juntos tomar las decisiones que nos convengan a todos”.

Décimo integrante

Acatlán de Juárez se incorporó como el décimo integrante del Área Metropolitana de Guadalajara, tras la actualización del estudio de delimitación de zonas metropolitanas del país elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población.

Se ajusta el mapa

El estudio de delimitación de zonas metropolitanas del país, elaborado por el Inegi y el Consejo Nacional de Población, modificó el mapa del Área Metropolitana de Guadalajara con la integración del municipio de Acatlán de Juárez como el décimo miembro y el reconocimiento formal de Zapotlanejo.

La Zona Metropolitana de Guadalajara se mantiene como la segunda más grande del país, sólo por detrás de la Ciudad de México.

Sin embargo, de acuerdo con la actualización del Inegi, el área conurbada de Monterrey creció más en población que Guadalajara.

Cambian las reglas de operación

Tras el subejercicio de recursos del Fondo Metropolitano a nivel nacional que se presentó en 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) decidió cambiar las reglas de operación.

Ahora, los municipios ya no contarán con una bolsa determinada, sino que deberán concursar con los mejores proyectos a nivel nacional, informó Daniel Fajardo Ortiz, director General de Coordinación Metropolitana de la dependencia federal.

Explicó que es una facultad de la Sedatu lanzar las reglas de operación, que, de acuerdo con la política federal, girarán en torno a obras de impacto social, como movilidad o espacios públicos. En 2018, de una bolsa de más de tres mil millones de pesos, sólo se ejercieron mil 550 millones.

Apuntó que en Jalisco sí hubo buenos proyectos, pero los rechazó el mecanismo de selección que además respondió a las observaciones en los últimos meses del año, cuando ya no se podían solventar.

Se espera que la convocatoria se abra este mes para que reciban los proyectos hasta julio y en agosto aprobar los primeros, anticipó Fajardo Ortiz.