Conoce los empleos que serán más solicitados en 2022

3 3. Administradores y directores generales

La administración es un campo que no dejará de crecer en el futuro. Toda empresa necesita gente que la sepa administrar, pues si no hay orden y procesos bien establecidos, las organizaciones tienden al caos y a su eventual desaparición. La labor de un director general es vital: los expertos en estrategia aseguran que su papel equivale al del cerebro en el cuerpo de un ser humano; si el cerebro no funciona bien, no podemos trabajar bien, por más que nos funcionen perfectamente los pulmones o el corazón. Si estudias Administración de Empresas, estarás preparado para formular estrategias corporativas, identificar y capitalizar oportunidades de negocios y tendrás las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y evaluar todos los procedimientos administrativos de las organizaciones.